Passione e talento: la Pasticceria Dulcis in Fundo porta Borgo San Dalmazzo sul podio del Cornetto d’Oro

Da quando ha aperto le sue porte ad aprile, la pasticceria Dulcis in Fundo è diventata rapidamente una gemma di Borgo San Dalmazzo. Fondata e guidata con amore e un pizzico di follia dai giovani coniugi Aurora ed Emil, la pasticceria si distingue non solo per le sue creazioni artigianali, ma per l'energia e la dedizione che infondono in ogni dettaglio.



Il 12 novembre 2024, Emil e Aurora hanno portato sul podio il nome della pasticceria, aggiudicandosi il secondo posto al contest “Cornetto d’Oro” 2024 tenutosi a Verona e organizzato da Ambassadeurs du Pain Italia. Una gara prestigiosa, dove maestri pasticceri da tutta Italia si sfidano per il titolo. Con mani abili e cuore appassionato, Emil e Aurora hanno creato dei cornetti che hanno saputo conquistare la giuria grazie a un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

La loro vittoria non è solo un premio, ma la conferma della qualità e della cura che la pasticceria borgarina riversa ogni giorno in ogni sua creazione.

Non solo colazione e merende, Dulcis in Fundo è anche il posto ideale per chi cerca torte artigianali uniche e personalizzate. Dalle classiche torte da compleanno alle creazioni più sofisticate per eventi speciali e matrimoni, ogni dolce viene preparato con ingredienti di qualità ed una meticolosa attenzione ai dettagli. Emil e Aurora trasformano ogni richiesta in una dolce opera d’arte, perfetta per rendere indimenticabile qualsiasi occasione! Se desiderate un dessert che unisca sapore e raffinatezza, potete ordinare il vostro dolce passando in pasticceria o chiamando per discutere la torta dei vostri sogni!



Intanto il Natale è alle porte e Dulcis in Fundo è in fermento: il laboratorio si riempie di profumi di vaniglia, agrumi canditi e soffici nuvole di zucchero a velo. Panettoni e pandori artigianali, realizzati con metodi tradizionali e ingredienti di prima scelta, sono solo alcune delle prelibatezze che Aurora, Emil e il loro team stanno preparando per deliziare i clienti nel periodo più magico dell’anno.



La passione di Emil, la creatività di Aurora e l’accoglienza dello staff fanno di ogni visita in pasticceria un’esperienza speciale.

I lettori di TargatoCN sono invitati a scoprire la magia di Dulcis in Fundo, dove ogni morso racconta una storia di amore per la pasticceria e l’eccellenza artigianale. Un luogo dove le feste diventano ancora più speciali, e ogni dolce è un assaggio di felicità.

Aurora ed Emil vi aspettano per una colazione da campioni, un pranzo veloce, una dolcissima merenda, un delizioso aperitivo o anche per una torta! Rimarrete incantati dalle loro creazioni: il Natale sta arrivando e Dulcis in Fundo è pronta a rendere le vostre festività piene di dolcezza!



Pasticceria Dulcis in Fundo – Corso Barale, 54 – Borgo San Dalmazzo (CN)

Aperti dal lunedì alla domenica (chiusi il mercoledì) dalle 7:00 alle 20:00

Per ordinazioni: 0171322283

Seguiteci sui social! Instagram: @dulcisinfundo.bsd – Facebook: Dulcis in Fundo.