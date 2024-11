A trent'anni dal diploma, la cena della 5B dei Geometri di Cuneo

30 ANNI DI DIPLOMA PER I “GEOMETRI DAL ‘94”

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti nei primi anni ’90.

Un po’ come le vere amicizie, quelle nate sui banchi della scuola superiore proprio negli stessi anni, talvolta sbiadite per colpa di strade lavorative distanti o percorsi di vita differenti, capaci però di riaccendersi in un istante, come se il tempo non fosse mai passato.

Queste le sensazioni vissute dagli “ex studenti” della classe 5B dei Geometri di Cuneo, diplomati nel Luglio del ’94 all’Istituto Tecnico cuneese di via Ramorino - allora intitolato a Francesco Gallo e oggi “Bianchi-Virginio” - che si sono ritrovati a cena presso “Il Saloon” di S. Chiaffredo di Busca per celebrare il traguardo dei 30 anni di diploma.

Una serata intensa, ricca di aneddoti capaci di suscitare forti emozioni e luccichio degli occhi: il ricordo dell’allora Preside Ezio Marini, immancabilmente presente ogni mattina sulla porta di ingresso della scuola per accogliere i suoi studenti con un saluto fiero e gentile, le lunghe esercitazioni di Topografia colme di calcoli, le tavole da disegno fatte con l’uso dei tecnigrafi, la palestra in costruzione e la splendida gita di quinta a Venezia, per tre giorni sotto il diluvio.



Tante le esperienze vissute insieme in quei 5 anni, in un clima di classe accogliente, semplice e genuino, in cui lo spirito del gruppo era forte, e ci si dava una mano in ogni situazione.

Forti la stima e l’affetto verso i professori (con alcuni dei quali si è tuttora in contatto), ai quali va un ringraziamento per aver contribuito a rendere il percorso scolastico una tappa importante per la crescita umana e professionale. Alcuni di loro non fanno più parte di questa vita terrena, ma il loro ricordo rimane vivo, insieme a quello per gli amati compagni Maurizio e Alessio, scomparsi troppo presto, ma vivi nei pensieri e nelle emozioni di tutti.

30 anni non sono pochi, le strade professionali e le vicende personali di ognuno sono molteplici e variegate, ma ora come allora i “Geometri dal ‘94” rimangono un gruppo vivace e affiatato, grato dell’immensa fortuna avuta nel potersi conoscere e non perdere e che ogni anno sente la necessità di ritrovarsi, per continuare a percorrere insieme un bellissimo pezzetto di strada.