Villanova Mondovì, scontro tra due auto: una finisce fuori strada

Scontro tra due auto sulla SP 37 dopo l'abitato di Branzola nel comune di Villanova Mondovì, intorno alle 16.45 di oggi, domenica 24 novembre. Una è finita fuori strada.



Sul posto è intervenuto il servizio di emergenza del 118 per la presa in carico delle persona a bordo dei veicoli, che non avrebbero riportato ferite gravi.



Sono intervenuti per la messa in sicurezza delle due auto i vigili del fuoco di Mondovì con l'ausilio dei carabinieri per la gestione del traffico.