Concerto al Teatro Milanollo di Savigliano il 30 Novembre: In nome della Madre

Questo spettacolo rappresenta una nuova tappa della lunga e fruttuosa collaborazione tra Noi con Voi e Pro-Tetto Migranti, due associazioni che da anni operano insieme sul territorio per sostenere progetti umanitari in Africa e sensibilizzare la comunità su temi legati alle migrazioni e all'accoglienza. La loro unione ha reso possibile la realizzazione di numerose iniziative che hanno aiutato Noi con Voi a proseguire il suo lavoro in Tanzania e Burkina Faso e sostenuto le attività di Pro-Tetto Migranti sul territorio.

L’ingresso è libero, e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. L’intero spettacolo sarà tradotto in LIS.

Durante la serata sul palco ci sarà il Grande Coro Hope e verranno presentati gli ultimi aggiornamenti dai progetti sostenuti nel 2024.

L’evento sarà anche un’opportunità per riflettere sulle complesse questioni socio-politiche che interessano il Sahel e il Burkina Faso, realtà segnate da conflitti e crisi che costringono migliaia di persone a lasciare le proprie terre. Pro-Tetto Migranti, attiva nell'accoglienza dei migranti in Italia, illustrerà come queste iniziative mirano a costruire una maggiore consapevolezza sulle cause profonde della migrazione e a promuovere una cultura dell’accoglienza informata e solidale.

L'evento è patrocinato dal Comune di Savigliano e realizzato con la collaborazione del CSV di Cuneo e il sostegno della Fondazione CR Savigliano e di M2 Sistemi.

Per informazioni e prenotazioni:

Luca (Noi con Voi): 340.0789292

Giulia (Pro-Tetto Migranti): 331.6306491

Non mancate a questo evento che unisce arte, sensibilizzazione e solidarietà in una serata da ricordare!

