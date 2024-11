"Viola, alza lo sguardo", oggi la presentazione del silent book ad Alba

Per la rassegna “Giornate Viola” oggi sarà una giornata particolare. Dalle 14.30 ci sarà un evento che può essere considerato centrale per l’intera rassegna, la presentazione del silent book: “Viola, alza lo sguardo”, un fumetto senza parole potente e toccante, che racconta attraverso la forza delle immagini il dramma della violenza di ogni genere.

“Viola, alza lo sguardo” è stato realizzato per Associ&rete da un gruppo di lavoro composto da: Maria Teresa Giordano, psicologa, Chiara Cordero, avvocata, Matteo Ternavasio, grafico, Elisa Veglio, avvocata e Anna Rovera, progettista sociosanitaria e illustrato da Livia Pasquero, diplomata all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e successivamente formata alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. Il fumetto è un invito a guardare oltre, a comprendere e condividere le esperienze di chi si trova a dover affrontare la violenza in tutte le sue forme.

“È stato molto bello lavorarci e cercare di far parlare il complesso tema della violenza con le immagini per ragazzi – spiega l’illustratrice Livia Pasquero - spero di esserci riuscita. Quello che affronta Viola nella sua giornata è tutto sommato "normale e ordinario" ed è stato interessante proprio analizzare a quanti tipi di violenza lei vada incontro nella sua quotidianità. Sono tutte scene che conosciamo, che abbiamo visto o vissuto, nulla di eclatante. Perché la violenza non lo è sempre, a volte è sottile e riconoscerla e affrontarla è difficile. Chiedere aiuto sembra quasi impossibile, quindi indispensabile è imparare a riconoscerla e a darle un nome. Ho cercato con i miei disegni di aprire uno spazio per il dialogo e di incuriosire senza dare soluzioni o ricette”.

All’interno dell’area, dall’apertura a fine evento, saranno aperte 4 postazioni interattive dedicate al pubblico, per esplorare, giocare e riflettere insieme sulla violenza.

La prima dedicata al disegno: “Crea il tuo fumetto”, guidata da Livia Pasquero, la seconda dedicata al gioco, per far scoprire la forza della riflessione. Nella terza un reading riflessivo che prende spunto dal libro: “Siate ribelli, praticate la gentilezza” di Saverio Tommasi e per finire la quarta postazione, dove verranno proiettati a ciclo continuo dei corti di animazione sul tema della violenza, provenienti dalle selezioni del Festival del Cinema d’Animazione Cartoon Club di Rimini, nella sezione: “Donne Animate”.

A partire dalle ore 16.30 prenderà il via il talk organizzato dall’Associazione Break the Silence, che offrirà spunti di riflessione su rispetto, violenza ed empowerment personale. Si ragionerà sull’iceberg della violenza, ovvero quel processo per cui, esattamente come la massa di ghiaccio, si nascondono sotto il livello dell’acqua tutta una serie di atteggiamenti che poi sfociano nella rabbia, la punta dell’iceberg, spesso violenta ed efferata. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

"Il fumetto “Viola, alza lo sguardo” è molto più di un racconto visivo: è un silent book, una storia che sceglie il silenzio per dare voce a ciò che spesso non si ha il coraggio di dire. Attraverso immagini potenti, Viola ci accompagna in un viaggio emotivo che parla di violenza, ma anche di reazione. Sappiamo che sensibilizzare su un tema così delicato richiede linguaggi diversi, capaci di toccare le corde giuste. E il linguaggio del disegno, diretto, visivo e universale, è perfetto per parlare ai giovani, rendendoli protagonisti del cambiamento. Con Viola, vogliamo dire che il silenzio non è assenza, ma uno spazio che può essere riempito di consapevolezza e azione. È un invito a non abbassare lo sguardo, a riconoscere che ogni gesto, ogni pensiero, ogni storia può fare la differenza. Perché la lotta contro la violenza comincia proprio dalla scelta di non rimanere indifferenti"- dichiara l'Avv. Chiara Cordero, fondatrice di Associ&rete e moderatrice nel talk sull'Iceberg della violenza.

L’intero evento, dedicato a adolescenti e adulti, è a ingresso gratuito e terminerà alle ore 18.00.

La lotta contro la violenza è un impegno di tutti, e insieme possiamo fare la differenza.

