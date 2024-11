Al Quartiere Donatello si inaugura il forno di comunità

La Casa del Quartiere Donatello è lieta di annunciare l’inaugurazione del Forno di Comunità, un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Im.patto Cuneo 2024, promosso da Nova Coop. L’evento si terrà sabato 30 novembre alle ore 16 e rappresenta un’occasione per celebrare la cultura del pane e la partecipazione attiva dei cittadini.



Il Forno di Comunità si inserisce nel più ampio percorso triennale del progetto Im.patto Cuneo, che si pone l’obiettivo di promuovere la riscoperta del territorio e delle sue tradizioni alimentari attraverso iniziative inclusive e sostenibili. Dopo il successo delle attività precedenti, come il percorso “Fil Rouge” dedicato alla trasformazione del pomodoro e al valore delle filiere etiche, il progetto si dedicherà all’arte della panificazione e alla scoperta della cultura dei cereali.



Il forno non sarà solo un luogo per cuocere pane e pizze, ma diventerà un simbolo di unione, convivialità e partecipazione attiva. Si riscoprirà il valore del cibo genuino, delle farine di qualità e dei grani antichi, sensibilizzando la comunità sull’importanza delle filiere sostenibili. Il Forno di Comunità è un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano convivere, creando nuove opportunità di socialità e crescita per il quartiere e la città. Attraverso laboratori, eventi e momenti di condivisione, il forno diventerà un luogo dove esperti e appassionati potranno incontrarsi per condividere conoscenze sulla panificazione, la sostenibilità e il consumo consapevole.



L’inaugurazione sarà una vera e propria festa per tutti, con attività per adulti e bambini, e sarà l’occasione per gustare insieme gustose pizze preparate dalla Cooperativa Gli Evitati. L’ingresso è gratuito, ma per una migliore organizzazione si consiglia di prenotare al numero 375 6170299. Tutti i partecipanti alle attività riceveranno un simpatico gadget come ricordo della giornata.



Vi aspettiamo il 30 novembre alle ore 16 presso la Casa del Quartiere Donatello per dare il via a un progetto che unisce il territorio attraverso il pane, la tradizione e il valore del fare insieme.