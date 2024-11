Cuneo, il Consiglio si apre con il "no" alla violenza sulle donne

Sono iniziati all'insegna dello stigma alla violenza sulle donne i lavori del Consiglio comunale di Cuneo, riunito oggi e domani (25 e 26 novembre) in seduta mensile.

A richiamare alla riflessione l'iniziativa della consigliera Santina Isoardi - che ha portato ogni consigliere ad appuntarsi al petto un fiocco rosso - e le parole del presidente del Consiglio Marco Vernetti.

"In Italia occorre una morte ogni tre giorni - ha sottolineato -. Numeri impressionanti che raccontano una situazione gravissima, quella della galassia di violenze e repressioni fisiche, emotive e psicologiche".

"Sull'argomento la nostra città è impegnata da sempre: colgo l'occasione per ringraziare chiunque si batta per tentare di alleviare le conseguenze sociali del problema. Ma per raggiungere un cambiamento vero serve che noi uomini si modifichi agire e pensiero in maniera profonda", ha concluso Vernetti.