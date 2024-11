Mondovì, l'assessore Terreno replica alle minoranze in consiglio sui risultati di "Calici e Forchette": "Faremo un incontro pubblico"

L'edizione 2024 di "Calici e Forchette" continua a far discutere. Dopo i commenti scettici dei monregalesi, legati alla tradizione di "Peccati di Gola", la minoranza del centro sinistra ha portato l'argomento in sede di consigli, mentre i consiglieri del centro destra hanno commentato inviando una nota ai giornali.

Il sindaco, Luca Robaldo, ha chiesto di invertire l''ordine degli argomenti da discutere nel corso della seduta, convocata questa sera, lunedì 25 novembre, partendo dalle risposte alle interrogazioni dei consiglieri.

I consiglieri Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia, hanno chiesto all’amministrazione per avere un quadro preciso degli impegni finanziari sostenuti "per valutare le scelte di bilancio per l’anno venturo, in vista di probabili riduzioni delle risorse destinate ai comuni da parte dell’ente centrale, chiedendo se per la manifestazione il Comune abbia sostenuto spese oltre all’erogazione all’azienda Eventum dei contributi ricevuti degli enti, e in che misura; con quale articolazione l’azienda Eventum abbia speso il contributo erogato dal Comune e se il Comune abbia ricevuto contributi ulteriori per la manifestazione (ad esempio da sponsorizzazioni) ed in che modo tali fondi siano stati eventualmente spesi. In particolare, si chiede un quadro di confronto tra le spese sostenute per la manifestazione nell’anno scorso 2023 e quella appena terminata".

A rispondere è stato l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terrero: "Quest'anno il Comune ha speso zero per la manifestazione, l'anno precedente circa 90mila euro. L'evento è stato sostenuto nel 2024 da Fondazione CRC (70mila euro), Regione Piemonte (3mila per fiera del tartufo), Banca Alpi Marittime (4mila). A questi si sono aggiunti 30mila euro di Intesa San Paolo, il tutto destinato alla ditta Eventum, ditta che ha vinto il bando per l'organizzazione. Mi preme rispondere anche al comunicato del centrodestra, non è giusto definirlo un 'flop', ci siamo presi le nostre responsabilità: certo, non ha funzionato come doveva, non soddisfacendo le aspettative, ma i dati ci dicono che le presenze ci sono state. Come ho detto ai giornali non sono soddisfatto, ma i flussi sono positivi rispetto all'anno precedente, un segnale di controtendenza rispetto ai commenti sui social. Non ha senso fare il paragone con Fiera di Primavera oppure con Cavoli tuoi che si sviluppa in maniera differente, su una piazza sola ed è un evento differente. Sono aperto al confronto e proprio per questo abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico, martedì 3 dicembre, per confrontarci".

Il consigliere del centrodestra, Rocco Pulitanò: "Quando un evento non funziona bisogna ammetterlo, bene che ci siano flussi turisici, ma non ha funzionato".

Alla replica del consigliere Cesare Morandini sulla cifra esosa spesa per l'evento, ha risposto il sindaco: "Non abbiamo speso un solo euro dei cittadini per l'evento, l'assessore Terreno si è mosso in prima persona per cercare sposor privati. La verità è una: c'è chi continua a lavorare in un senso diverso, è evidente. Il vecchio gestore non ha più organizzato perché non ha partecipato al bando. Non abbiamo sbagliato perché credo che quando si risparmiano i soldi dei cittadini non sia mai un errore".