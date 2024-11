Oggi giornata centrale del calendario delle “Storie di (dis)pari opportunita’ del Comune di Saluzzo

Continua il programma per il 25 novembre (oggi) Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, raccolte dalla Consulta pari opportunità e il Comune di Saluzzo nella tradizionale rassegna "Storie di dis(pari) opportunità": un cartellone plurale, che coinvolge numerose associazioni e si rivolge a sensibilità diverse. Nove appuntamenti, linguaggi e forme variegate, in svolgimento fino a sabato 30 novembre.

Stasera ( lunedi 25) al "Magda Olivero" alle 21 in collaborazione con la rassegna "Lunedì cinema" di "Ratatoj". (Info biglietti: info@cinemateatromagdaolivero.it 0175 219760) verrà proiettato il film "Il popolo delle donne" di Yuri Ancarani (2023). Durante la serata verrà distribuito un omaggio della Consulta realizzato dalle donne dell’associazione Penelope.

Per tutto il giorno per iniziativa di Zonta Club Saluzzo nelle panetterie cittadine verranno distribuite buste con la scritta "La violenza non è pane quotidiano"; nelle farmacie “La violenza è una malattia curabile"; dalle bancarelle di frutta e verdura “Semina autostima, raccoglierai libertà ed indipendenza”; infine, nei bar saranno presenti le bustine di zucchero personalizzate “Zonta Club” con la frase “Giù le mani dalle donne”.

All’interno della casa di reclusione "Rodolfo Morandi" di Saluzzo si terrà un minuto di silenzio per ricordare le donne vittime di violenza ed un momento di lettura in cui i detenuti esporranno le proprie riflessioni sul tema, a cura di Zonta Club e associazione Liberi Dentro. Il sodalizio sarà inoltre nella Caserma dei Carabinieri all’interno della stanza di ascolto dedicata alle donne vittime di violenza.

L'appronfondimento su " Modifiche e aggiornamenti al Codice rosso per il contrasto alla violenza sulle donne" con Monica Boschetti è in calendario martedì 26 novembre alle 16 alla biblioteca "Lidia Beccaria Rolfi" di piazza Montebello. Il pomeriggio è inserito anche nella rassegna del Comune di Saluzzo "Il tempo ritrovato".

Mercoledì 27 novembre alle 21 sul palco del "Magda Olivero" va in scena "Secondo lei", spettacolo teatrale (con audiodescrizione) con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito, scritto e diretto dalla stessa Guzzanti. La serata è in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Ratatoj. (Info biglietti: info@cinemateatromagdaolivero.it 0175 219760).

Ancora insieme a "Trame di Quartiere", giovedì 28 novembre alle 18 nella Sala tematica de "Il Quartiere", c'è "Ti rubo una carezza. Pensieri sparsi" di Adonella Fiorito (ed. Primalpe).

La rassegna «Storie di dis(pari) opportunità» termina sabato 30 novembre. Alle 18.30 nel duomo di Saluzzo, il vescovo Cristiano Bodo celebrerà una messa in ricordo di tutte le donne vittima di Violenza, nell ‘iniziativa organizzata da Zonta Saluzzo.