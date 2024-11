Scuola aperta al Liceo Artistico "Ego-Bianchi" di Cuneo: ecco le date

Continuano le giornate di Scuola Aperta al Liceo Artistico "Ego-Bianchi" di Cuneo.

I prossimi appuntamenti in programma sono lunedì 25 novembre, martedì 3 e lunedì 16 dicembre, dalle 14,30 alle 16,30.



Per tutte le date è possibile prenotarsi preferibilmente entro i due giorni antecedenti alla data scelta all'indirizzo mail della professoressa Renata Raviola: renata.raviola@bianchivirginio.it.



I ragazzi delle terze medie interessati alla visita della scuola possono essere accompagnati dalle famiglie.

Dopo un primo momento in cui verranno accolti dai docenti per una presentazione della scuola, i ragazzi saranno quindi accompagnati dagli studenti che frequentano in un tour tra le varie aule di indirizzo e di laboratorio, quali discipline pittoriche e plastiche, laboratorio di grafica e architettura e l'aula incisione dove vengono svolte attività di stampa.



In ciascuna aula di laboratorio si troveranno i vari docenti con cui poter interagire e approfondire le materie caratterizzanti, curiosità e perplessità. Vengono presentate in modo chiaro le differenze.



Il biennio è comune ai tre indirizzi, a gennaio del secondo anno si dovrà effettuare la scelta dell'indirizzo preferito per il triennio successivo.

Nel biennio il piano orario è di 34 ore settimanali, di cui 30 saranno al mattino e 4 al pomeriggio, con rientro su due giorni con fine lezioni alle 15.30.

Nel triennio la settimana arriverà a 35 ore, 30 al mattino e 5 al pomeriggio con rientro su due giorni finendo le lezioni alle 16.20.

La pausa pranzo avviene all'interno della scuola in sicurezza e in ambito protetto.



Durante la visita si potranno ammirare i lavori, i disegni e i progetti significativi e rappresentativi di alcuni alunni esposti all'interno della scuola in una sorta di mostra didattica, che sintetizza al meglio i risultati raggiungibili.



Trattandosi di un liceo, le discipline al di fuori di quelle caratterizzanti sono quelle tipiche di un liceo la cui formazione consente l'accesso a qualunque tipo di università. Per chi intenderà proseguire nell'ambito artistico e creativo potrà farlo iscrivendosi ad esempio all'Università di storia dell'arte, beni culturali o restauro, di cui a Venaria si trova una della scuole di richiamo nazionale. Altrettante possibilità possono trovarsi in ambito accademico con l'Accademia delle Belle Arti, mentre per architettura si potranno proseguire gli studi al Politecnico. Vi sono, infine, molte scuole e corsi perfezionanti e mirati di design o arti figurative dove culminare la preparazione dopo il diploma.