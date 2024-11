Sotto la palazzata di Vicoforte si inagura la mostra “Storia di carta”, dedicata al tenente colonnello Giuseppe Galliano

Sabato 30 novembre alle ore 10 sarà inaugurata ed aperta al pubblico sino a domenica, con orario 10-12:30 e 14-19, la mostra “Storia di carta” di documenti storici dedicata al Ten. Col. Giuseppe Galliano, nato a Vicoforte nel 1846 e morto ad Adua (Etiopia) nel 1896. La mostra è curata, in accordo con il Comune, da Andrea Barberis, vice presidente della Consulta dei Giovani di Vicoforte e neo laureato in storia discutendo la tesi sulla vita, il mito e la memoria di Galliano. L’iniziativa, proposta da Barberis, è stata valutata dall’assessore alla cultura Daniela Tarò ed accolta dal Comune in collaborazione con l’Associazione Nativitas che ha concesso l’uso dei locali nella sua sede posta nella Palazzata, proprio di fronte dalla Basilica.

"E’ una bella occasione per valorizzare il lavoro di ricerca storica di Andrea Barberis effettuata nel suo corso di laurea - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Il Ten. Col. Galliano era nativo di Vicoforte ed è un importante personaggio dell’800 ricordato da più parti del monregalese compresi Mondovì e Ceva; con il monumento a Lui intitolato è diventato anche simbolo dei Caduti Vicesi nelle guerre che hanno funestato il secolo scorso".

"Vorrei evidenziare - aggiunge l'assessore alla cultura Daniela Tarò - due aspetti che ritengo di grande rilevanza. Il primo è che questa iniziativa sia nata dall’entusiasmo ed intraprendenza di un giovane come Andrea Barberis che ha scelto di condividere con la comunità il suo studio e la sua passione per la storia, contribuendo attivamente alla vita culturale del nostro paese. L’organizzazione di un evento come questa mostra rappresenta non solo un momento di arricchimento culturale, ma anche un prezioso esempio di impegno e partecipazione. Il secondo aspetto, altrettanto significativo, è il tema stesso della mostra, dedicata a un illustre personaggio vicese quale Giuseppe Galliano. Grazie ai reperti storici esposti, i cittadini avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza della sua figura. Desidero infine esprimere un ringraziamento all’associazione Nativitas, rappresentata da Marzia Danna, per la collaborazione e la generosa concessione degli spazi, e alla Pro Loco, con il suo Presidente Giuseppe Badino, per il prezioso supporto logistico. Infine, un plauso speciale va all’organizzatore della mostra, Andrea Barberis, per l’eccellente lavoro svolto e per l’iniziativa che ha saputo intraprendere con passione e competenza".

Sarà visitabile sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre.