Torna per il secondo anno consecutivo la borsa di studio del Grandis dedicata a Erica Renaudo

La scomparsa di Erica Renaudo, a distanza di poco più di tre anni, ha lasciato un enorme vuoto tra le tante persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla e far parte della sua breve vita. Erica Renaudo ha perso la sua vita l’11 luglio 2021, in seguito ad un drammatico incidente stradale a Montanera. Per il secondo anno consecutivo la famiglia ha deciso di continuare il percorso di valore intrapreso in memoria di Erica.

La ragazza è stata allieva dell’I.I.S. “S. GRANDIS” di Cuneo, si è brillantemente diplomata nel 2020 e i docenti la ricordano come una ragazza intelligente e brillante, un’alunna curiosa, volenterosa e con la dote naturale di instaurare rapporti positivi con compagni e insegnanti”.

Erica viveva la scuola non solo come un dovere ma soprattutto, come un’opportunità di crescita che lei perseguiva con impegno, costanza, curiosità, entusiasmo e voglia di migliorare. Il suo percorso doveva proseguire in ambito socio-sanitario, al Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva. Il suo percorso di vita è stato prematuramente interrotto ma il suo segno terreno resterà per sempre, in sua memoria, anche attraverso la sua famiglia che ha voluto sostenere al tri ragazzi istituendo questa borsa di studio. “Dalla tragedia”, aveva affermato la madre Elena, “dovrà nascere qualcosa di buono”; ed è stato così grazie a questa splendida dimostrazione di forza d’animo ed a una grande generosità. L’I.I.S. “S. GRANDIS” di Cuneo ha istituito una borsa di studio annuale di 500 euro per chi, diplomatosi nel corso socio-sanitario, voglia proseguire gli studi universitari nel medesimo ambito. Tale percorso verrà sostenuto per 5 anni scolastici e questa è la seconda edizione.

La commissione, istituita per la discussione dei criteri, la valutazione delle domande e l’assegnazione della borsa, è costituita dalla Dirigente prof.ssa Milva Rinaudo, dalla DSGA sig.ra Federica Dadone, dalla mamma di Erica la sig.ra Elena, da Greta, sorella di Erica e dalle ex compagne Maria Letizia Saba e Francesca Viara; in rappresentanza dell’ex consiglio di classe sarà inoltre presente la prof.ssa Adriana Beltramone.

“Sostenere i giovani nel loro percorso formativo è un gesto di altruismo e solidarietà che permette di colmare un vuoto riempiendolo di futuro - afferma la Dirigente dell’IIS Grandis, Milva Rinaudo – questa borsa di studio, in memoria di Erica, consente di ricordare e trasmettere alle nuove generazioni i valori di quanti non sono più con noi, offrendo al contempo un’opportunità di realizzazione e crescita a ragazzi e ragazze che hanno merito e talento”.

La seconda edizione, per gli alunni diplomatisi nell’anno scolastico 2023-2024, vedrà assegnataria della borsa di studio Alessia Gallo, ex alunna della classe 5^ G. La cerimonia di consegna avverrà lunedì 2 dicembre 2024, nell’aula Magna dell’IIS “S. Grandis” a Cuneo, alle ore 14,30.

Sarà possibile, ancora una volta, ringraziare dal profondo del cuore la famiglia di Erica Renaudo. E un immenso GRAZIE a tutti coloro che credono nel Futuro e nei giovani e a chi ha saputo trasformare il dolore di una perdita in un’opportunità. Erica sarà sempre con tutti noi.