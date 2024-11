Ad Alba un evento per riflettere sul conflitto israelo-palestinese con la giornalista Francesca Mannocchi

Un appuntamento per comprendere, discutere e approfondire uno dei conflitti più polarizzanti e complessi del nostro tempo: “Cosa sta succedendo in Palestina?”. Questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalle associazioni In.differenti e FuturAlba, in collaborazione con la Sezione di Alba, Bra, Langhe e Roero dell’ANPI, la Fondazione Ugo Cerrato, la Libreria La Torre e il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Cuneo. L'evento si terrà sabato 30 novembre 2024, presso la Sala Ordet in piazza Cristo Re 3 ad Alba, con ingresso libero.

A poco più di un anno dall’attacco di Hamas del 7 ottobre e dalla conseguente risposta israeliana, il bilancio delle vittime a Gaza ha superato le 43.000 persone. Una tragedia che solleva domande complesse: come si è arrivati a questo conflitto? Quali sono le radici storiche e politiche che hanno portato alla situazione attuale?

L’evento sarà suddiviso in tre momenti chiave:

Alle 15:30 , lo storico Claudio Vercelli , autore e docente esperto di storia mediorientale, offrirà un’introduzione storica al conflitto israelo-palestinese, esplorandone le origini e le dinamiche che lo hanno segnato nel corso dei decenni.

Alle 17:00 , sarà proiettato un reportage girato dalla giornalista Francesca Mannocchi durante il suo ultimo viaggio nei territori occupati.

Alle 17:30, la stessa Mannocchi, una delle voci più autorevoli sul tema, dialogherà con il pubblico. Giornalista e documentarista pluripremiata, Mannocchi ha raccontato i conflitti del Medio Oriente attraverso reportage che hanno ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali.

L’incontro vuole offrire spunti di riflessione in un contesto in cui la trattazione mediatica e la polarizzazione rendono spesso difficile comprendere la complessità dei fatti.

L’appuntamento, aperto a tutti, rappresenta un’occasione unica per approfondire con esperti e testimoni diretti un tema cruciale per la politica e la società contemporanea. L’ingresso è libero e non richiede prenotazione.