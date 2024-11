Al Cinema Teatro Magda Olivero due proiezioni organizzate nell'ambito del progetto Team Up

L'associazione Ratatoj, in collaborazione con AIACE Torino, è lieta di comunicare che all'interno della rassegna cinematografica intitolata Lunedì cinema, cominciata lo scorso 14 ottobre e in programma fino al prossimo 23 dicembre, sono previsti due appuntamenti organizzati nell'ambito del progetto Team Up, attivo sui territori saluzzese, saviglianese e fossanese dal marzo di quest'anno.

I due eventi si terranno rispettivamente lunedì 2 dicembre e lunedì 16 dicembre.

La prima proiezione, che comincerà come di consueto alle ore 21 presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo (via Palazzo di Città, 15), si intitola Anywhere, anytime, realizzata nel 2024 dal regista iraniano Milad Tangshir.

Un'opera che affronta la tematica legata al fenomeno migratorio, oggi fortemente attuale in Italia così come nel continente europeo, partendo dalla storia di Issa, un giovane immigrato clandestino nella città di Torino. Il ragazzo, licenziato dal suo vecchio datore di lavoro, grazie a un amico comincia a fare il rider. Tuttavia l'equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, a Issa viene rubata la bicicletta appena comprata.

Alla serata, che è a entrata libera e gratuita, interverranno il regista e un rappresentante di AIACE.

Il progetto Team Up (Territorio Esteso Ambito Multiplo Ubuntu in Progress) mira a creare una rete sociale stabile per coordinare le risorse locali e istituire un tavolo permanente sulle migrazioni nel sud-est del Piemonte.

Attraverso l'azione di nove partner (Consorzio Monviso Solidale, capofila, Comune di Saluzzo, Caritas Saluzzo, associazione Ratatoj, cooperativa Armonia, Compagnia di Iniziative Sociali-CIS, cooperativa Arca, associazione AVASS e Università di Torino-Dipartimento di Umanistica), Team Up si concentra sugli aspetti del lavoro e dell'abitare, offrendo supporto a parsone con background migratorio.

Team Up si rivolge anche alla cittadinanza promuovendo un cambiamento culturale che rinnovi il modo di raccontare le migrazioni, costruendo un tessuto sociale più coeso e inclusivo.



Team Up è un progetto sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e da

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Per informazioni sui due appuntamenti, contattare al numero 0175 219760 o scrivere a info@ratatoj.it

Per conoscere le attività promosse da Team Up è possibile seguire la pagina Instagram del progetto: @progettoteamup