Al Museo della Stampa di Mondovì un laboratorio di stampa tipografica e il workshop di legatoria artigianale

Domenica 8 dicembre, alle ore 10:30 e 15:00, i visitatori avranno la possibilità di creare regali di Natale personalizzati grazie al laboratorio di stampa tipografica e al workshop di legatoria artigianale, accedendo alle suggestive officine del Polo Culturale delle Orfane, in Piazza D’Armi 2E. La Fucina dei Biglietti è il laboratorio di stampa tipografica pensato per adulti e bambini da 0 a 99 anni che vogliono sorprendere amici e parenti con regali di Natale unici.

Dopo la visita guidata al museo, i partecipanti saranno guidati passo a passo nella creazione di timbri personalizzati che, insieme ai caratteri mobili di legno, diventeranno parte della composizione che verrà utilizzata per stampare manifesti e biglietti d’auguri con il torchio calcografico. Il costo è di 12€ per due persone e di 5€ per la terza persona che si aggiunge. Tutti i materiali e la visita guidata al museo sono inclusi.

In contemporanea si terrà il workshop di Legatoria Natalizia dedicato alla creazione di un planner annuale personalizzato pensato per tutti dai 14 anni in su. Dopo una dimostrazione di stampa, i partecipanti passeranno alla confezione del quaderno, scegliendo tra infinite combinazioni di carte e colori e assemblando il tutto utilizzando l’antica arte della legatoria artigianale. Il costo è di 16€ a persona che include tutti i materiali e il biglietto d’ingresso al museo. I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione via mail a info@museostampamondovi.it indicando il nome del workshop e l’orario di preferenza (ore 10:30 e ore 15). Le attività hanno una durata di circa 2 ore.

Il Museo sarà aperto al pubblico, come sempre, dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18:00) e sarà possibile effettuare la visita guidata, al piano terra e superiore, alle ore 11:00, 15:00 e 17:00. Per maggiori informazioni telefonare al +39 334 7059307 o scrivere a info@museostampamondovi.it