Mondovì, auto fuori strada: nessun ferito

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. E' quanto accaduto intorno alle 14 di oggi, martedì 26 novembre, a Mondovì.



Fortunatamente non risultano feriti.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'emergenza regionale del 118 e i vigili del fuoco di Mondovì per mettere in sicurezza il veicolo.