Bitcoin rallenta mentre la presale di Pepe Unchained vola a oltre 50 milioni di dollari

Dopo settimane di quello che sembrava un mercato esclusivamente in crescita, il settore delle criptovalute sta iniziando a vedere correzioni. Tuttavia, il token virale Pepe Unchained (PEPU) in presale non mostra segni di rallentamento, poiché il totale dei fondi raccolti supera i 50 milioni di dollari.

Il progetto sta raccogliendo fondi per costruire la prima blockchain Layer 2 di Ethereum a tema Pepe, una proposta che ha attratto sia i fanatici delle meme coin sia i sostenitori delle criptovalute con utilità e scalabilità. Tuttavia, dopo un successo senza precedenti, la prevendita chiuderà tra 17 giorni. Questo significa che chi desidera acquistare al prezzo fisso attuale deve agire rapidamente.

Le meme coin rallentano ma non PEPU

Il settore delle meme coin è stato in fiamme nell’ultimo mese, guidato da Dogecoin, che ha aggiunto 40 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato.

Tuttavia, con Bitcoin che oscilla sotto i 100.000 dollari, sono iniziati i realizzi di profitto e i prezzi sono crollati oggi. È rosso ovunque per le principali meme coin: BONK ha mostrato la maggiore debolezza con un calo del 7,59%, mentre DOGE è sceso del 4,97% e Pepe del 4,32%.

Non sono solo le meme coin a essere colpite. La pressione di vendita ha interessato anche la maggior parte delle criptovalute a grande capitalizzazione, provocando liquidazioni di contratti futures per quasi 500 milioni di dollari, secondo CoinDesk. Nonostante ciò, alcune meme coin sono riuscite a mantenersi a galla, come spesso avviene in questi casi.

Qualsiasi criptovaluta che riesce a rimanere sopra il livello critico, mentre tutto il resto crolla, sta chiaramente agendo in maniera adeguata. Se i token continuano a generare domanda nonostante il calo generale, significa che gli investitori hanno una fiducia totale, creando le premesse per significativi afflussi di capitali una volta che il mercato si riprenderà.

Pepe Unchained, essendo in fase di prevendita, offre agli investitori l'opportunità di entrare a prezzi iniziali. Avendo raccolto più di 50 milioni di dollari, è possibile identificare questo risultato in maniera positiva: si tratta di una delle presale di maggior successo di sempre.

I fondi saranno utilizzati per costruire la Pepe Chain, una piattaforma veloce ed economica per le meme coin sulla rete Ethereum.

Durante la prevendita, gli investitori possono acquistare PEPU a un prezzo di 0,01295 dollari. Una volta quotato sugli exchange, il prezzo sarà determinato dalle forze di domanda e offerta.

Numerosi esperti del settore di alto profilo hanno elogiato Pepe Unchained per il suo grande potenziale a seguito del listing. Sebbene le basse commissioni e le alte velocità di Solana l’abbiano resa ideale per il trading di meme coin, Ethereum vuole riprendersi il trono.

Con le elevate capacità transazionali di Pepe Unchained, l'ecosistema può ora competere con Solana in termini di costi e velocità. Grazie alla maggiore sicurezza e decentralizzazione di Ethereum, combinata con la sua maggiore liquidità, è facile capire perché potrebbe diventare la nuova casa delle meme coin.

Pepe Unchained sarà il portale di Ethereum per questi token e sarà collegato tramite un bridge dedicato e offrirà tutte le funzionalità essenziali, come uno scambio decentralizzato, un esploratore di blocchi e staking. Ma non si ferma qui: il team di sviluppo introduce anche "Pump Pad", una versione basata su Ethereum di Pump.fun di Solana.

Pepe Pump Pad: crea meme coin con due clic

Pepe Pump Pad è un generatore di meme coin che permette a chiunque di creare token senza bisogno di programmare. È così che molte delle principali meme coin di Solana, come Goatseus Maximus e Peanut the Squirrel, sono state create.

Ora, gli utenti di Ethereum possono dare libero sfogo alla loro immaginazione e potenzialmente lanciare il prossimo token virale. Tutto alimentato da PEPU.

Pepe Unchained sta dimostrando che il settore delle meme coin può evolversi, offrendo utilità reale, sicurezza e una piattaforma per innovare. Non c'è dubbio che la prevendita abbia stabilito nuovi standard per le meme coin.

PEPU è un’opportunità incredibile ma manca davvero poco prima della fine della presale, pertanto se avete intenzione di entrare nel progetto, questo è il momento finale, prima che le porte della presale siano chiuse definitivamente.

