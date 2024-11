Cortemilia inaugura il percorso del Parco Robinson: un nuovo spazio inclusivo per famiglie e natura

Cortemilia ha celebrato l’inaugurazione ufficiale del percorso all’interno del Parco Robinson, un progetto nato grazie al finanziamento del GAL Langhe Roero Leader. Questo nuovo spazio è stato concepito per essere inclusivo, sostenibile e in armonia con il territorio, valorizzando al contempo il patrimonio naturale e culturale della zona.

Un progetto per famiglie, natura e didattica

Come spiegato dal Sindaco Roberto Bodrito durante la cerimonia, il progetto è stato pensato per garantire l’accessibilità a famiglie, bambini e ragazzi, grazie a percorsi pianeggianti e privi di ostacoli. Il Parco Robinson, già utilizzato dalle scuole locali, è stato ulteriormente valorizzato, diventando non solo uno spazio per passeggiate, ma anche un luogo di apprendimento. La cartellonistica didattica installata lungo il percorso racconta la storia e l’importanza della nocciola, il prodotto simbolo di Cortemilia, legandolo a leggende locali e alle tradizioni che fanno parte del patrimonio culturale del territorio.

"Questo progetto non solo è un’opportunità per trascorrere del tempo all’aria aperta, ma rappresenta anche un importante passo verso la promozione turistica ed economica del nostro prodotto principe, la nocciola," ha dichiarato Bodrito. La speranza è che il parco diventi una risorsa per iniziative future, ampliando le possibilità di utilizzo per la comunità locale e per i visitatori.

Natura, tradizioni e riqualificazione

Un ulteriore aspetto fondamentale del progetto è il legame con il territorio. Il percorso costeggia il fiume Bormida, un elemento naturale importante per Cortemilia, che negli anni ha subito inquinamento, ma che oggi sta vivendo una fase di completa riqualificazione. Questo connubio tra paesaggio fluviale e tradizioni locali rende il percorso unico, un invito a scoprire la bellezza autentica della Langa e a immergersi nella natura.

Le parole del GAL Langhe Roero Leader

Il Presidente del GAL, Massimo Gula, ha sottolineato l’importanza di progetti come questo per il futuro della comunità: "Abbiamo creduto in questo progetto per il suo valore educativo e per il suo impatto sul territorio. Cortemilia ha uno spazio accessibile a tutti, ideale per famiglie e studenti. Inoltre, questo è solo uno dei sei percorsi finanziati nell’Alta Langa, dimostrando il nostro impegno per la valorizzazione del territorio."

Il GAL si occuperà anche della promozione del percorso, con la distribuzione di mappe e materiali informativi alle scuole e alle famiglie. L’obiettivo è chiaro: far scoprire il territorio ai giovani, affinché diventino ambasciatori delle tradizioni locali e futuri custodi delle bellezze naturali.

Un’esperienza a misura di famiglia

Il percorso del Parco Robinson offre un’esperienza perfetta per trascorrere del tempo in natura, scoprire la storia della nocciola e immergersi nelle leggende locali, come quella della principessa Nella della torre di Cortemilia. Il Sindaco Bodrito ha concluso con un invito ai ragazzi: "Siate voi a promuovere il nostro territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso di scoperta e valorizzazione delle bellezze di Cortemilia."

Con questo nuovo spazio, Cortemilia si conferma un luogo da vivere, scoprire e amare, unendo tradizioni, innovazione e sostenibilità.