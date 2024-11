“Vietato non sfogliare”: una mostra di libri inclusivi a Bra

Fa tappa a Bra l’esposizione “Vietaton non sfogliare”, organizzata da Area Onlus di Torino. Si tratta di una mostra itinerante che porta sul territorio un allestimento interattivo e a misura di bambino e una selezione, sempre aggiornata, di oltre 100 volumi per l’infanzia, accessibili e attenti al tema della disabilità. La mostra offre ai visitatori la possibilità di conoscere libri tattili con traduzione in Braille, in Lingua dei Segni, ad alta leggibilità, in simboli, senza parole, audiolibri ed ebook, sia italiani sia stranieri, ma anche albi illustrati, fumetti, romanzi e racconti che della disabilità hanno fatto occasione di narrazione.

L’esposizione, allestita sotto la Zizzola grazie alla biblioteca civica, sarà visitabile dal 3 al 7 dicembre 2024 presso la sala conferenze del Centro Arpino con il seguente orario: 9-12 e 14-17. L’ingresso è gratuito.

L’evento prevede inoltre una serie di appuntamenti collaterali. Si tratta di laboratori dedicati ai più piccoli. Il primo appuntamento in programma è per il 3 dicembre alle 17 con “Storie da giocare” per la fascia 3-6 anni; il 7 dicembre alle 10 spazio alle “Storie silenziose” (3-6 anni), mentre alle 15 seguirà il laboratorio “Una storia dietro l’altra” per la fascia 7-11 anni. Tutte le attività sono gratuite ma è necessaria la prenotazione sulla piattaforma www.eventbrite.it. Un link diretto alla pagina per la prenotazione si può avere inquadrando con lo smartphone il QR code stampato sulla locandina che promuove la mostra.

La mostra e le attività correlate rientrano nell’ambito del progetto “Vitamina, rinforzo culturale per una comunità in crescita!”, realizzato con il finanziamento dal Centro per il Libro e la Lettura, e “Tutti per uno, libri per tutti” della Fondazione CRC.

Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.