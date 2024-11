Alba: il Consiglio comunale ha lanciato una raccolta fondi per l’Emilia Romagna colpita dall’alluvione tra il 19 ed il 20 ottobre

Su iniziativa della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Alba, è attiva una raccolta fondi per aiutare l’Emilia Romagna colpita dall’alluvione in settembre e poi tra il 19 ed il 20 ottobre 2024. I consiglieri comunali albesi hanno già devoluto il gettone di presenza del Consiglio del 26 settembre scorso.

Chi desidera donare all’Emilia Romagna può effettuare un versamento sul seguente IBAN: IT18D0306922540100000046016. Il conto è intestato a Comune di Alba - Servizio Tesoreria. Le donazioni dovranno indicare la causale: “Donazione per l’Emilia Romagna”.

L’iniziativa è nata nell’ambito degli eventi “1994-2024 | 30 anni dopo l’alluvione” realizzati dall’Amministrazione comunale di Alba insieme a diverse associazioni di protezione civile, ambientali e culturali, con la collaborazione ed il patrocinio della Regione Piemonte, con il patrocinio della Provincia di Cuneo, con la collaborazione del Comando Vigili del Fuoco di Cuneo, per commemorare il trentennale dell’alluvione del 5 e 6 novembre del 1994 quando Alba fu travolta dal fiume Tanaro portando morti ed ingenti danni al territorio.

Dichiarano il presidente del Consiglio comunale Maurizio Marello ed il Sindaco Alberto Gatto: “Non dimentichiamo il grande aiuto che Alba ricevette 30 anni fa. Per questo vogliamo restituire un po’ di quanto allora ricevuto aiutando le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite più volte dall’alluvione nell’ultimo anno. Per questo invitiamo i cittadini ad aderire e sostenere questa importante raccolta fondi”.