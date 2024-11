L’Istituto Santorre di Santarosa di Savigliano trionfa ai Preparation Centres Awards 2024

Il 20 novembre 2024 la splendida cornice di Villa Wolkonsky, residenza dell’Ambasciatore del Regno Unito a Roma, ha ospitato i Preparation Centres Awards. Questo premio, ormai giunto alla sua nona edizione, ha visto 17 scuole, pubbliche, paritarie e private, premiate in 6 diverse categorie: Making a difference in a digital world, English teacher who makes a difference,

Language school that makes a difference, Making a difference in primary, Making a difference in middle school, Making a difference in upper secondary.

Ognuna di queste categorie va a premiare le migliori storie di chi ogni anno ha un impatto nella vita degli studenti, riflettendo i valori che Cambridge University Press & Assessment porta avanti, insieme all’università di cui fa parte: valori come inclusione, innovazione, empowerment, ma soprattutto un’incrollabile fiducia nell’educazione come principale strumento per il progresso della società. In tre parole: making a difference.

L'Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa si è aggiudicato il primo posto nella categoria: Making a difference in middle school. La scuola secondaria di primo grado promuove da circa 20 anni le certificazioni Cambridge A2 Key, coinvolgendo ogni anno un considerevole numero di alunni e permettendo loro un ampliamento del tempo di esposizione alla lingua inglese sia con lezioni tenute da insegnanti della scuola sia con lezioni tenute da esperti madrelingua.

Nell'anno scolastico 2023-2024, facendo proprio il focus sull'inclusione, sottolineato da Cambridge University Press & Assessment, la scuola ha utilizzato fondi del PNRR destinati al multilinguismo per agevolare in modo sostenibile la frequenza ai corsi , l'iscrizione all'esame e l'acquisto di materiale didattico aggiornato alla nuova versione della certificazione che gli alunni hanno potuto utilizzare in comodato d'uso.

Insomma, un esempio virtuoso di come i fondi del PNRR possano essere utilizzati per migliorare le competenze linguistiche degli alunni, garantire loro pari opportunità da qualsiasi ambiente sociale essi provengano, senza lasciare indietro nessuno e consentire di affrontare il primo step delle certificazioni in lingua inglese.

All’evento hanno presenziato Kassim Ramji (Console Generale del Regno Unito a Milano), Gisella Langè (Consigliera del Ministero dell’Istruzione e del Merito) e Stephen Sprague, (Presidente della British Chamber of Commerce for Italy), testimoniando come

l’inglese continui ad avere un ruolo primario nel commercio, nelle relazioni internazionali e nel mondo digitale.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato per l’Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa la prof.ssa Annunziata Favasuli, insegnante di inglese e referente per le certificazioni e la prof.ssa Roberta Chiorino, insegnante d’inglese.