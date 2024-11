A Saluzzo tornano i negozi in strada: appuntamento domenica con sessanta espositori

Domenica 1 dicembre giornata all'insegna dello shopping pre natalizio, approfittando del Black friday e degli sconti che i commercianti potranno applicare! Oltre 60 gli espositori. Il centro di Saluzzo sarà caratterizzato dallo shopping e dal divertimento, dalle 9 del mattino fino a sera.

“Siamo contenti - riferisce il presidente Ascom Danilo Rinaudo - che i commercianti abbiano avuto piacere di partecipare numerosi a questa terza edizione della Black edition. I nostri commercianti ci sono e sono pronti come non mai a presentarvi molte novità".

La manifestazione sarà incentrata sullo shopping, con un occhio dedicato ai bambini e ai loro personaggi fiabeschi. Ci sarà quindi spazio per tutti. Come sempre l'immancabile ed apprezzatissimo Mago Trinchetto attirerà l'attenzione con i suoi meravigliosi giochi in legno, riportando uno sguardo ai vecchi valori del passato. Presenti anche alcune animatrici, che grazie ad una magia sapranno trasformare i bimbi nei propri super eroi preferiti, e magia della magie, potranno anche farsi fotografare con loro!

"Siamo soddisfatti anche questa volta, della grande partecipazione da parte dei commercianti - conferma il presidente del CCN Rea - Questa è la terza edizione invernale, ed anche quest'anno siamo riusciti a creare un bell'evento".

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Saluzzo.