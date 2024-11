Volley A1F. Da oggi Cuneo al lavoro per preparare la delicata trasferta di domenica con Talmassons

La Honda Olivero Cuneo torna al lavoro per preparare la sfida a Talmassons

Dopo la sconfitta contro Busto Arsizio, la Honda Olivero Cuneo tornerà a lavorare in vista dell’appuntamento di domenica 1 dicembre: alle 17 inizierà il match in casa di CDA Volley Talmassons FVG, in diretta su VBTV.

Questo il programma della settimana:

Lunedì: riposo

Martedì: PESI (9:30-11), ALLENAMENTO (14:30-17:30, Palazzetto dello Sport)

Mercoledì: DIFFERENZIATO (9:30-12, Palazzetto dello Sport), VIDEO E ALLENAMENTO (17-20, Palazzetto dello Sport)

Giovedì: PESI (9:30-11), ALLENAMENTO (14:30-17:30, Palazzetto dello Sport)

Venerdì: VIDEO E ALLENAMENTO (14:30-17:30, Palazzetto dello Sport)

Sabato: ALLENAMENTO (9-11, Palazzetto dello Sport), PARTENZA (11)

Domenica: RIFINITURA (9:30-11), INIZIO PARTITA TALMASSONS (17, Palazzetto dello Sport)

La sfida contro Talmassons, in programma domenica 1 dicembre alle 17 al Palazzetto dello Sport di Latisana, andrà in onda su VBTV.

Inoltre, per seguire la Honda Olivero Cuneo nel migliore dei modi, è possibile scaricare l’app del club gratuitamente da Play Store o Apple Store.