Enogastronomia, tradizione, cultura e divertimento: in scena la Fiera di Vezza d’Alba

Domenica 24 novembre si è conclusa la 44a edizione della “Fiera del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero” di Vezza d’Alba, incentrata sul tema “Coltiviamo la Bellezza” con una giornata particolarmente vivace, caratterizzata da un'ampia varietà di attività, degustazioni e stand gastronomici.

I moltissimi visitatori hanno potuto acquistare il pregiato tartufo bianco dai “Trifolao delle Rocche del Roero”, associazione presieduta da Tino Marolo, e dall’Associazione “Tartufai Sandamianesi”, presenti con il presidente Andrea Bossotto e il vice-presidente Andrea Bonino. Proprio dal loro gruppo è arrivato in fiera il tartufo bianco più grande, un esemplare di ben 450 grammi.

A sancire la bontà e l’autenticità dei tartufi in esposizione, due giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo hanno presieduto lo stand dedicato. I visitatori hanno potuto degustare i vini tipici della zona dei numerosi produttori vezzesi, accompagnati da piatti della tradizione.

La giornata ha visto l’intervento di numerose autorità, fra cui gli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni, i consiglieri provinciali Pietro Danna e Rocco Pulitanò, molti sindaci del Roero, con il loro presidente Enrico Faccenda, l'assessore comunale di Alba Davide Tibaldi e molti altri amministratori locali. Il già senatore Marco Perosino, oggi presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, insieme al sindaco di Vezza d’Alba Enrico Grasso, ha dato il via ufficiale alla kermesse.

Ospite della Fiera, il cantautore torinese Willie Peyote al quale la città ha donato un prezioso tartufo bianco, che ha partecipato ad una “cerca” simulata insieme al tabui Sky, di soli 8 mesi. Più di cinquanta gli espositori presenti, con prodotti tipici e artigianato disposti sulla via principale del paese e in piazza San Martino. Hanno fatto da cornice all’esibizione di Bande musicali, majorettes, attività per bambini e al concerto dei Glamour, che ha concluso la giornata in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Nella meravigliosa Confraternita di San Bernardino la suggestiva e delicata mostra fotografica “Ipotesi di Bellezza” di Beppe Malò. Non resta che aspettare l’edizione 2025.