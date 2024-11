Alba, cantiere scolmatore: sino a maggio 2025 viabilità modificata in corso Enotria e corso Langhe

Il Comune di Alba rende noto che, a causa del cantiere stradale per il completamento dello scolmatore della rete fognaria e del Rio Misureto, dal prossimo lunedì 2 dicembre al 18 maggio 2025 sono istituiti:

1. divieto di transito per tutti i veicoli in corso Enotria dal numero civico 2 al 33, eccetto autorizzati;

2. obbligo di svolta a destra per veicoli, con portata fino alle 3,5 t, provenienti da corso Enotria e diretti in via Cadorna;

3. obbligo di svolta a sinistra per veicoli, con portata fino alle 3,5 t, provenienti da via IV Novembre e diretti in corso Enotria;

4. deviazione del transito veicolare in strada Santa Rosalia e strada Cauda per tutti i veicoli, con portata superiore alle 3,5 t, provenienti dalla Sp 32 diretti verso Alba;

5. obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Cadorna e diretti in corso Langhe e per quelli provenienti da via Rio Misureto e diretti in corso Langhe.