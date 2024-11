Bra, la classe del 1954 in festa domenica 24 novembre

La classe 1954 di Bra in festa per i 70 anni

Eccoli riuniti, alcuni baby boomer di Bra nati nel 1954, che si sono ritrovati per celebrare le 70 primavere.

È così che vengono chiamati coloro che sono nati tra il 1945 e il 1964 ovvero durante il periodo dell’esplosione demografica (boom) avvenuta in quegli anni, noto con il termine inglese “baby boom”, che proseguì parallelo al boom economico registrato nel secondo dopoguerra.

Una trentina di coscritti ha risposto all’appello lanciato per domenica 24 novembre, arrivando puntuale a Pollenzo, meta scelta per i festeggiamenti. Per molti è stata la continuazione di legami che restano saldi nonostante l’incedere del tempo, per altri l’occasione di rivedere amici persi di vista, ma rimasti nel cuore.

La giornata è iniziata con la Santa Messa nella chiesa di San Vittore, cui è seguito l’aperitivo alla Banca del Vino e il pranzo presso il ristorante dell’Agenzia, dove, in un’atmosfera familiare, hanno trascorso momenti di aggregazione per scambiarsi ricordi, racconti di vita e sogni riservando anche un pensiero a coloro che, per vari motivi, non hanno potuto aggregarsi.

Tutti soddisfatti e compiaciuti per l’appuntamento conviviale, che ha rafforzato lo spirito di amicizia tra i convenuti. E, come nella migliore delle tradizioni che si rispetti, foto di gruppo e appuntamento alla prossima festa.