Ci siamo: il Black Friday 2024 si avvicina, siete pronti?

Come forse vi sarete accorti dalle pubblicità dei negozi, anche quest’anno è arrivato il Black Friday. Un’altra americanate, ma che, tutto sommato, non ci dispiace. Del resto si tratta di roba super scontata. E poi, pensateci un secondo: che bello sarebbe fare tutti i regali di Natale già a novembre? In un colpo solo risparmiamo e ci togliamo il problema.

Se siete tra coloro che aspettano con ansia saldi e promozioni, restate qui. Se invece non ve ne importa nulla... restate qui lo stesso che magari cambiate idea.

Infarinatura base. Il Black Friday è un classico appuntamento di fine novembre che abbiamo importato da Oltreoceano. Lezioncina di storia veloce veloce: il primo Black Friday risale al 1924 quando Macy’s, la catena nata nel 1858, organizza a New York una parata il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento per festeggiare l’inizio del periodo natalizio. Da quel momento l’usanza è diventata un appuntamento annuale condiviso da sempre più attività commerciali. Fine lezione. Si tratta, quindi, di una giornata di sconti clamorosi, che quest’anno cadrebbe il 29 novembre. Se una volta bisognava attendere trepidanti lo scoccare della mezzanotte per tuffarsi sugli sconti, adesso si può procedere con maggiore relax, perché i saldi cominciano prima e finiscono dopo, con il Cyber Monday, che cade il lunedì successivo (quest’anno sarà il 2 dicembre) ed è dedicato soprattutto allo shopping online. Si tratta di una trovata degli anni Duemila, quindi piuttosto recente, che con l’ultimo colpo di coda chiude questo periodo di sconti pazzi.

Le promozioni riguardano, per lo più, i prodotti tech, ma in realtà anche tutti gli altri negozi, con la scusa del Black Friday, piazzano qualche offertina interessante.

Ora, perché mai dovrebbe interessarci il venerdì nero? Per due motivi principali. Primo, i regali di Natale. Non fatevi trovare impreparati, non arrivate il 24 dicembre con il problema di dover comprare qualcosa e l’ansia di dovervi infilare nel formicaio di gente pressata nei negozi. Giocate d’anticipo, fate mente locale di cosa comprare a chi, e approfittate degli sconti (alcuni effettivamente clamorosi) così a inizio dicembre siete già a posto con i regali e potete togliervi il pensiero. Vi serve un altro motivo? Approfittate del Black Friday per comprare ciò che da tempo avete segnato sulla vostra lista.

Ma come capire se i prezzi sono davvero convenienti? Se avete già in mente alcuni prodotti precisi che vi interessano (per dire, uno smartphone, un libro, un elettrodomestico) potete segnarvi subito il prezzo attuale, e poi controllare durante il Black Friday per verificare se lo sconto c’è e soprattutto se è interessante.

Occhio alle truffe: in vista del venerdì nero la Polizia Postale ha pubblicato un avviso per ricordarci di stare attenti e suggerire alcuni modi per proteggersi. Attenzione soprattutto al phishing: spesso chi acquista online viene tratto in inganno perché gli annunci vengono pubblicati su siti clone apparentemente molto simili a quelli ufficiali. Si consiglia di diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose, di acquistare da siti ufficiali o già conosciuti e di leggere le recensioni per verificare che la pagina non sia stata già segnalata come fraudolenta.

Altra dritta: controllate sempre che ci sia possibilità di reso. Per quanto un prodotto possa essere desiderato e vantaggioso, è sempre meglio assicurarsi di poterlo rendere. Tendenzialmente negozi ed e-commerce non hanno problemi e garantiscono la restituzione anche dopo Natale. Prima di pigiare su acquista, però, fate un controllino di sicurezza.

Per concludere, eccovi tre consigli spassionati per affrontare al meglio questo Black November. Primo, iscrivetevi alle newsletter delle aziende che vi interessano, in modo da essere in pole position quando arriveranno sconti e occasioni del Black Friday.

Due: in attesa del Black Friday, potete già iniziare a guardarvi intorno (e pure a comprare, volendo) e poi approfittatene per comprare ciò che da tempo avete segnato sulla vostra lista dei desideri.

Tre: cercate di essere veloci, che i prodotti più interessanti e le offerte più convenienti se ne vanno in tempo zero.

Ok, ora siete pronti. Al mio tre, scatenate i bancomat!