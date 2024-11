Moretta: al Santuario della Beata Vergine del Pilone un pannello tattile multimediale

Un’importante innovazione inclusiva è stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, martedì 26 novembre, al Santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta: un pannello tattile multimediale realizzato dall’associazione ‘Pro Retinopatici’ e Ipovedenti’ di Torino (Apri Odv). Questo progetto è stato reso possibile grazie a un bando regionale e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il pannello, installato all’ingresso del Santuario, rappresenta un esempio di accessibilità e innovazione tecnologica. La targa include l’immagine in rilievo della Beata Vergine del Pilone, un testo ingrandito per persone ipovedenti, la versione in alfabeto Braille per i non vedenti, e un QR-Code. Quest’ultimo, se inquadrato con uno smartphone, permette di accedere a una video-audioguida descrittiva del Santuario, offrendo un’esperienza multimediale che rende il sito fruibile da un pubblico più ampio.

Alla consegna del pannello hanno partecipato il sindaco di Moretta, Gianni Gatti, accompagnato da alcuni amministratori comunali, insieme ai membri del Consiglio di amministrazione del Santuario. Presenti anche rappresentanti dell’Organo direttivo dall’associazione ‘Pro Retinopatici e Ipovedenti’, che hanno sottolineato l’importanza di rendere i luoghi di culto accessibili a tutti, in particolare alle persone con disabilità visiva.

Questo pannello rappresenta un passo significativo verso l’inclusione, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata per valorizzare il patrimonio culturale e spirituale, rendendolo più accessibile e inclusivo.