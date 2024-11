Visite “internazionali” alla biblioteca di Savigliano

Mercoledì 20 novembre doppia visita alla biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano.

La classe 1ªD dell'I.C. Papa Giovanni XXIII – con le professoresse Debora Girard e Luisa Robasto – ha partecipato ad una "Caccia al tesoro" con due ospiti speciali: Maria Partheniadi e Dimitra Chalepaki. Le insegnanti greche, proveniente dall'isola di Creta, sono state accolte dall'I.C. per un'esperienza di Job Shadowing, nell'ambito del progetto Erasmus.

I servizi e le attività della Biblioteca sono stati tradotti in inglese grazie al grande lavoro della professoressa Girard e dei volontari del Servizio Civile Chiara, Michele e Mircea.

"Ringraziamo le insegnanti dell'IC Papa Giovanni – afferma la direttrice della “Bàccolo” Valeria Nigro – per aver pensato alla nostra Biblioteca come luogo di inclusione e di valorizzazione culturale, da mostrare e far conoscere. Speriamo di poter continuare lo scambio a distanza, o perché no, con una bella trasferta a Creta!".