Mauro Olocco eletto nella segreteria Cisl Fp Cuneo

Si è tenuto oggi, 29 maggio, presso la sede CISL di Cuneo il Consiglio Generale della CISL Funzione Pubblica di Cuneo, un appuntamento importante che ha visto la partecipazione del Segretario Generale della CISL FP Piemonte, Sergio Melis ed il Segretario generale Cisl Cuneo Enrico Solavagione. L'incontro è stato un'occasione preziosa per fare il punto sulle sfide e le opportunità che attendono i lavoratori del settore pubblico nel nostro territorio.

Al centro dei lavori del Consiglio Generale, un punto di particolare rilievo è stata la votazione per l'ingresso di un nuovo membro nella nostra Segreteria Provinciale. Mauro Olocco è stato eletto all'unanimità.

"L'ingresso di Mauro Olocco rappresenta un valore aggiunto significativo per la CISL FP Cuneo - dicono dal sindacato -. Mauro è un esperto e profondo conoscitore delle dinamiche e delle specificità delle trattative nel settore della sanità pubblica, sia a livello aziendale che regionale. La sua comprovata esperienza sarà fondamentale per affrontare con ancora maggiore determinazione e competenza le sfide che riguardano un comparto così cruciale per la nostra comunità. Subentra a Pierluigi Marengo, al quale va il nostro sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto all'interno della Segreteria della CISL FP Cuneo. Pierluigi, infatti, è stato eletto l'11 aprile scorso nella Segreteria dell'UST Cuneo, un incarico di grande responsabilità che lo vedrà impegnato a livello confederale a beneficio di tutti i lavoratori della provincia. Auguriamo a Pierluigi un proficuo lavoro nel suo nuovo ruolo".

Queste le prime parole di Olocco: "sono davvero onorato e grato per la fiducia che il Consiglio Generale della CISL FP Cuneo mi ha accordato, eleggendomi nella Segreteria Provinciale. Assicuro sin d'ora il mio massimo impegno e dedizione per onorare questo incarico, lavorando instancabilmente al servizio dei lavoratori e della categoria”.

“La CISL FP Cuneo conferma - ha dichiarato Fabrizio Silvestro Segretario generale Fp Cisl Cuneo - il proprio impegno a garantire una rappresentanza sempre più qualificata ed efficace per tutti i lavoratori e le lavoratrici del Pubblico Impiego. Continueremo a lavorare con dedizione per tutelare i diritti, migliorare le condizioni di lavoro e promuovere la qualità dei servizi pubblici per i cittadini della Provincia di Cuneo”.

Il Segretario generale della UST CISL Cuneo, Enrico Solavagione, nonostante i molteplici impegni in agenda è riuscito comunque a partecipare al Consiglio generale. Le sue dichiarazioni: “Congratulazioni al nuovo Segretario, Mauro Olocco, e rinnovo i complimenti a tutta la Funzione Pubblica per l’eccellente risultato ottenuto alle recenti votazioni RSU. Il lavoro di squadra e la confederalità convinta porta sempre a risultati importanti”.