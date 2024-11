Festa degli alberi: a Saluzzo dieci alberi in più, piantati dai piccoli

I primi saluzzesi ad entrare ufficialmente nel futuro parco pubblico "Vigna Ariaudo", secoli fa orto- giardino dei marchesi di Saluzzo, sono stati gli alunni dei quattro plessi delle primarie e infanzia dell’istituto Comprensivo di Saluzzo, impegnati questa mattina nella Festa dell’albero 2024.

Hanno messo a dimora una decina di carpini, piantine che le scuole (dalla materna alle medie) avevano ricevuto durante la Festa dell’albero 2023 nell’area verde di fronte all’ex Palazzo di Giustizia dove, per l’occasione, era stato piantato un ginko biloba dedicato a Giulia Cecchettin, la giovane vittima di femminicidio.

Gli amministratori comunali, durante la consegna, avevano invitato bambini e ragazzi a “prendersi cura” per un anno degli alberelli, in attesa della piantumazione che è avvenuta questa mattina.

Implementeranno il numero di piante a Saluzzo “ad oggi circa 3.700 e 159 aree verdi da curare" - ha sottolineato il sindaco Franco Demaria, che ha lanciato anche l’invito della futura denominazione del parco, la cui inaugurazione avverrà il prossimo anno, dopo la chiusura del cantiere ex Carmelitane in voia Valoria che ha restituito l’antica cinta muraria con l’annessa torre medioevale della città.

"Vi abbiamo portato qui – ha detto - perché sarete voi a frequentare il parco nei prossimi decenni e volevamo farvelo conoscere, in modo che lo possiate raccontare ai vostri amici e compagni. Questo è il “polmone” verde più grande e importante della città. Sarete voi a venire a giocare qui, a venire per passeggiare e rilassarvi, per chiacchierare con gli amici, per leggere un libro. Piantiamo oggi qui dei nuovi alberelli per rinforzare il bosco e la presenza di piante. Siamo sicuri che così vi prenderete cura ancor meglio di questo posto e lo tramanderete a chi verrà dopo di voi, conservandone la bellezza e l’unicità, come fanno i saluzzesi da secoli. Buona Giornata nazionale dell’albero a tutti".

I dieci carpini di Saluzzo, piantati lungo la futura stradina di accesso al parco che corre sotto il muretto di via San Bernardino, si aggiungeranno, In Italia ai 5 mila alberi piantati in da 13 mila bambini, nel 2024 grazie al progetto Festa degli Alberi, aggiunge l’assessora all’Istruzione del Comune Fiammetta Rosso- alberi simbolo di resilienza, alleati con l’uomo nella lotta alla crisi climatica e biodiversità . Mettere a dimora nuove piante come facciamo qui oggi è un’azione di cura e attenzione anche per le generazioni future".

Entusiasmo nelle operazioni di messa a dimora, coro e battimani da parte dei piccoli protagonisti della festa, accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente Leda Zocchi.