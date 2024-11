Un evento a Cartignano in memoria di Gabriele Aimar: il grazie della famiglia e degli amici

Il grazie della famiglia e degli amici di Gabriele a tutte le persone che hanno partecipato e contribuito al successo del 16° Memorial “Gabriele Aimar” che si è tenuto a Cartignano a metà settembre scorso. "Il loro affetto e il loro sostegno hanno reso l’evento ancora più speciale. In un contesto come quello che abbiamo vissuto, le parole di Woodrow Wilson “l’amicizia è il solo cemento che terrà insieme il mondo.” ci sembrano particolarmente adatte per descrivere il valore di quanto ci unisce e ci rendiamo conto che, il legame che abbiamo è indissolubile ed è questo legame che ci ha spinto a collaborare per la riuscita di questo evento in memoria di un caro amico.

Il ricavato dell’iniziativa, pari a € 1.450,00 è stato donato dalla Pro Loco all’associazione “Gabriele Aimar” ed è stato utilizzato per acquistare beni destinati a strutture presenti sul territorio, in particolare una sedia a rotelle per la casa di riposo di San Damiano Macra, due tavolini per la scuola dell'infanzia di San Damiano Macra e attrezzature per la proloco di Cartignano. Vogliamo porgere inoltre, un particolare grazie alla Pro Loco di Cartignano, allo staff e ai piloti del Motoclub Dragone, ai cugini Fina, all’amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno collaborato in vari modi. Noi, familiari e amici di Gabriele, pensiamo che queste donazioni sul territorio siano il gesto migliore per rendere vivo il suo ricordo, i suoi valori e il suo spirito fattivo e collaborativo. Grazie di cuore a tutti, la vostra presenza è stata un grande dono, e arrivederci... sperando di ripetere presto eventi in suo ricordo.