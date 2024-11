Mondovì, martedì 3 dicembre l’incontro pubblico su “Calici & Forchette”

Come promesso lo scorso 8 novembre al termine della manifestazione e come ribadito in seno all’ultimo Consiglio comunale, il sindaco Luca Robaldo e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno, a nome dell’intera Amministrazione, invitano la cittadinanza il prossimo 3 dicembre alle ore 20.45 alla Casa delle Associazioni (via delle Scuole 31) per un incontro pubblico di ascolto e confronto su “Calici & Forchette”.

Un momento di condivisione comunitaria tra suggestioni, critiche e suggerimenti, pensato per analizzare l’edizione da poco conclusasi, ma soprattutto per individuare fin da subito una nuova identità e le modalità organizzative più idonee per il futuro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.