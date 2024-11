La Bretella per "liberare" via Scaglione e le telecamere: i nodi del quartiere albese San Cassiano

Un dialogo partecipato e costruttivo quello che si è svolto lunedì 25 novembre presso la scuola APRO, dove la giunta comunale di Alba, guidata dal sindaco Alberto Gatto, ha incontrato i residenti e il Comitato di quartiere San Cassiano nell’ambito dell’iniziativa “La giunta nei quartieri”. Numerose le tematiche affrontate, dalle opere pubbliche alla sicurezza, fino alla viabilità.

Il presidente del Comitato, Gianfranco Cassinelli, ha consegnato a mano una lettera con l’elenco delle opere pubbliche ritenute prioritarie per il quartiere, sottolineando: "Abbiamo evidenziato interventi che riteniamo di assoluta necessità, soprattutto sulla viabilità, ma anche sull’allontanamento delle acque in caso di forti precipitazioni. Tra le priorità c’è il completamento della bretella tra il retro del Mercatò Extra e la rotonda della Vigna, fondamentale per decongestionare il traffico di via Scaglione". Cassinelli ha inoltre espresso soddisfazione per la partecipazione della cittadinanza, definendola "una riprova dell’attenzione e della sensibilità dei residenti verso queste tematiche".

Tra le problematiche emerse, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza. "Abbiamo criticità in alcune zone, come via Pinin Balbo e il Parco Vita nelle ore notturne. Mancano telecamere di controllo in quasi tutto il quartiere, tranne in prossimità di Borgo Maran e controllano solo targhe e copertura assicurativa", ha dichiarato Cassinelli.

Ha accolto positivamente la notizia dell’installazione di telecamere presso la rotonda dell’APRO, evidenziando come queste rappresentino un importante deterrente per la sicurezza.

Le richieste presentate dal Comitato di quartiere includono il completamento della bretella tra il Mercatò Extra e la rotonda della Vigna, interventi strutturali per l’allontanamento delle acque piovane: dal versante pedecollinare e dall'area delle Basse. Un altro punto è la manutenzione delle aree verdi, con particolare attenzione all'area attigua all'ex canale Enel, a tergo dei complessi residenziali di via Margherita di Savoia. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di maggiore illuminazione e controllo veicolare nelle zone critiche, come via Pinin Balbo.

L’assessore Davide Tibaldi, con delega ai quartieri e alle frazioni, ha espresso la sua soddisfazione: "Abbiamo portato la giunta itinerante nel quartiere di San Cassiano ed è stato un bel momento di confronto. Tantissima gente ha partecipato e abbiamo subito dato alcune risposte. Invitiamo i cittadini a continuare a segnalarci le problematiche e lavoreremo per verificare puntualmente ciò che ci è stato riportato".

Il prossimo appuntamento con la giunta itinerante è fissato per il 19 dicembre, nel quartiere Masera, dove proseguirà il dialogo con i cittadini per affrontare le questioni più urgenti.