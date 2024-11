Ruffia si trasforma domenica 1° Dicembre nel “Villaggio Empatia”

Domenica 1° dicembre, Ruffia si animerà, domenica 1° dicembre con il “Villaggio Empatia”, un evento dedicato alla condivisione, all’arte e alla solidarietà, organizzato dall’associazione Empatia e dalla Pro Loco del paese.

Il programma della giornata prevede alle 9 l’apertura del villaggio con la passeggiata tra le vie del paese immerse in un’atmosfera natalizia grazie agli addobbi artigianali. Si potranno incontrare artigiani e hobbisti locali, mentre il “Chiosco” offrirà una colazione dolce o salata per iniziare la giornata con energia.

Alle 10 è prevista l’inaugurazione ufficiale. All’ingresso del Villaggio si terrà la presentazione ufficiale del biscotto al miele di Empatia, una dolce novità che celebra il lavoro creativo dell’associazione. Dalle 12,30 la Pro Loco di Ruffia delizierà i partecipanti con un pranzo caldo e gustoso a base di polenta e salsiccia, un’occasione conviviale da non perdere, nel capannone riscaldato.

Attività e intrattenimento per tutta la giornata

Giardini del Castello: rappresentazioni teatrali a cura dei ragazzi di Empatie Creative. Crusà: mostra dei presepi realizzati dalle scuole che partecipano al contest di Empatia, con possibilità di votare il presepe preferito. Laboratori per bambini: elfi al Chiosco aiuteranno i più piccoli a scrivere la letterina a Babbo Natale. Banco di beneficenza: a cura dell’Associazione Asilo Infantile “Emilia di San Marzano Daniele”. Sacco di Babbo Natale: sorprese a tema natalizio con le “Signore delle Mattonelle - creare per donare” e l’Associazione Empatia.

Nel pomeriggio, dalle 14,30, sarà tempo di divertimento con i giochi del passato, organizzati da Prezzemolo, e spettacoli di magia con il mago Alby. La truccabimbi Egle sarà presente per trasformare i piccoli con trucchi colorati e fantasiosi. Il “Villaggio Empatia” è pensato per unire grandi e piccoli in un’esperienza unica che celebra la comunità, la creatività e la magia del Natale. Non mancate a questa occasione speciale per vivere una giornata di festa e solidarietà nel cuore di Ruffia!

“Sono molto soddisfatto - afferma il sindaco Cristian Ruffino - del lavoro di associazione empatia, asilo, Pro loco , alpini e tutti i volontari che si sono resi utili, grazie agli sponsor, nell’organizzazione di questa prima edizione che sarà sicuramente un successo. Un ricco programma di intrattenimento e cibo, all’insegna della convivialità aspettando il Natale”.