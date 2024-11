A Saluzzo l’annullo filatelico del Tapparelli celebrerà il successo di “Scrivici una cartolina”

“Scrivici una Cartolina”: era questo il titolo dell'iniziativa partita quasi per caso l’estate scorsa, da un’idea delle educatrici della Residenza “Tapparelli” di Saluzzo.

Al di là di ogni più rosea aspettativa, ha avuto un successo enorme e, inaspettato. Quasi duemila cartoline sono arrivate alla residenza di via Cuneo e la cosa non è passata inosservata ai piani alti di Poste, tanto da proporre alla Residenza Tapparelli di partecipare con i propri ospiti alla festa organizzata il 2 ottobre in occasione della “Festa dei nonni” alla filiale delle Poste di Saluzzo.

Ma la festa del 2 ottobre non è bastata e allora è arrivata anche l’idea di proporre un annullo filatelico che celebrasse l’iniziativa e che la ricordasse nel tempo.

L’idea è stata sviluppata ed è nata la giornata che si svolgerà alla residenza Tapparelli di Saluzzo il prossimo 10 dicembre. Sarà una giornata importante che avrà inizio alle 10 presso il Salone vetrato della Residenza, dove verrà allestito uno spazio filatelico, un vero e proprio distaccamento dell’ufficio postale, in cui gli operatori di Poste saranno presenti con un particolare annullo filatelico che servirà a timbrare tutta la corrispondenza in partenza quel giorno e solo quel giorno, una vera e propria chicca per i collezionisti.

Al saluto delle autorità e del Consiglio di Amministrazione della Residenza, faranno seguito le testimonianze dell’educatrice che ha inventato il progetto e lo ha portato avanti e dell’operatrice postale che, non senza un certo stupore, tutti i giorni portava alla residenza le centinaia di cartoline in arrivo. Viviamo infatti in un’epoca in cui le cartoline sono un ricordo delle persone più attempate, quindi vedere così tante cartoline arrivare ogni giorno, rappresentava certamente un avvenimento fuori dalla routine di tutti i giorni.

A questo faranno seguito le testimonianze di alcuni ospiti della residenza ex dipendenti di Poste Italiane che porteranno la loro esperienza e ci racconteranno come erano i tempi in cui le cartoline erano una cosa normale per salutare o ricordarci degli amici e dei familiari.

Nel pomeriggio per i presenti ci sarà anche la possibilità di sentire le testimonianze degli ospiti della residenza che hanno partecipato al progetto e che, come ha già avuto modo di raccontare una signora: “pur non avendo avuto durante la vita, la possibilità di viaggiare molto, quest’estate, grazie alle cartoline che sono arrivate, sono stata dappertutto e la cosa mi ha riempito di gioia e di felicità”.

Alle 16 l’ufficio postale distaccato chiuderà e lo speciale annullo sarà inviato a Roma, dove sarà conservato presso il Museo delle Poste.

Ma la giornata al Tapparelli non si concluderà ancora. Infatti, prima della chiusura con il concerto degli allievi della scuola musicale “Suzuki”, ci sarà ancora un momento di ringraziamento da parte degli ospiti e degli amministratori, a coloro che, con i loro contributi finanziari, hanno fornito il loro sostegno alle varie attività dellaResidenza.

"Sarà insomma una giornata importante e impegnativa per tutta la “Residenza Tapparelli” - dicono dalla struttura - che, grazie a un’intuizione di una delle educatrici, è salita alla ribalta delle cronache ed ha fatto vivere ai propri ospiti un’esperienza nuova ed indimenticabile. Gli ospiti della residenza Tapparelli attendono quindi non solo i collezionisti e i filatelici per vivere insieme una giornata diversa e particolare".