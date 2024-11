Alba, da lunedì 2 dicembre la chiusura di corso Enotria per il cantiere Sisi

«Nell’ambito dei lavori, eseguiti da SISI, per la realizzazione della rete fognaria con funzione di scolmatore del Rio Misureto, che risultano fondamentali e improcrastinabili per la mitigazione delle criticità idrauliche della zona, si rende necessario eseguire lavorazioni ed opere che inevitabilmente interferiranno con la viabilità stradale – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alba, Edoardo Fenocchio -. Nonostante l'impegno profuso da tutti gli attori coinvolti, nel minimizzare i disagi e nel concludere i lavori nel minor tempo possibile, chiediamo comprensione e ci scusiamo fin d’ora con i cittadini, nella speranza che le opere in esecuzione possano portare grande beneficio alla collettività in termini di riduzione del rischio idraulico»

Dal 02/12/2024 al 18/05/2025 le modifiche temporanee alla viabilità saranno le seguenti:

1. divieto di transito per tutti i veicoli in corso Enotria dal numero civico 2 al 33, eccetto autorizzati;

2. obbligo di svolta a destra per veicoli, con portata fino alle 3,5 t, provenienti da corso Enotria e diretti in via Cadorna;

3. obbligo di svolta a sinistra per veicoli, con portata fino alle 3,5 t, provenienti da via IV Novembre e diretti in corso Enotria;

4. deviazione del transito veicolare in strada Santa Rosalia e strada Cauda per tutti i veicoli, con portata superiore alle 3,5 t, provenienti dalla Sp 32 diretti verso Alba;

5. obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Cadorna e diretti in corso Langhe e per quelli provenienti da via Rio Misureto e diretti in corso Langhe.