Un Natale Speciale con l’Associazione Gea e il Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì

L’Associazione Gea e il Canile Rifugio 281 sono lieti di annunciare una serie di eventi e iniziative per rendere il periodo natalizio ancora più speciale, all’insegna della solidarietà e dell’amore per i nostri amici a quattro zampe.

Dicembre: un mese di iniziative per tutti

1° dicembre: Apre a Mondovì il negozietto dedicato al Canile Rifugio 281!

In Via Piandellavalle 14, troverete un punto d’incontro per conoscere la realtà del canile, effettuare donazioni e acquistare gadget esclusivi del rifugio. Il negozio sarà aperto:

Martedì mattina

Venerdì pomeriggio

Sabato (mattina e pomeriggio)

Domenica pomeriggio

15 dicembre: Una giornata speciale per augurare buone feste a tutti, umani e cani!

Ore 14:00: Passeggiata nel bosco insieme ai cani del canile. Un’ora di meraviglia da dedicare agli ospiti in cerca di casa. Importante: non portare il proprio cane in questa fase.

Ore 15:00: canile aperto per tutti, bazar del 281, Tisana di Natale e dolcetti vegani

Pozzo della Fortuna con premi esclusivi Made 281 e un super premio: una cena per due persone offerto dallo Chalet Euthalia del valore di 200 euro!

Fino al 6 gennaio: tutti invitati a partecipare alla Lotteria delle Befane, un modo semplice e diretto per sostenere il Canile Rifugio 281. I biglietti sono disponibili inviando un messaggio al 347 88 10065.

Gennaio: al via il Corso di Formazione del Cane, nona edizione

19 gennaio: Parte un corso unico, pensato per tutti gli amanti dei cani e per chi desidera migliorare la relazione con il proprio compagno a quattro zampe. Il corso si basa su un approccio cognitivo, offrendo una nuova prospettiva per comprendere e valorizzare il legame uomo-cane. La formazione è un dono che dura per sempre, un regalo di Natale perfetto per chi ama i cani! Un Natale prezioso, un Natale solidale

Contatti e informazioni:

Per ulteriori dettagli sugli eventi o per sostenere il canile, contattaci al 347 88 165.

Buone feste da tutti noi dell’Associazione Gea e del Canile Rifugio 281!