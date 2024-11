Incenso sulle scale e musica alta: denunciati dalla vicina di casa, marito e moglie vengono assolti

Marito e moglie di Margarita erano stati denunciati dalla loro vicina di casa per disturbo del riposo, e stamane, venerdì 29 novembre, è arrivata la pronuncia del tribunale di Cuneo: assolti perché il fatto non sussiste.

Tra le varie accuse mosse ai coniugi, quelle di fare molto rumore e di accendere bastoncini di incenso sulle scale condominiali. Il che, per la vicina, avrebbe creato un odore insopportabile. Ancora, a detta della donna, parte civile nel procedimento, spesso i due avrebbero spostato mobili e tenuto la musica ad un volume altissimo. Episodi, quelli denunciati, che si sarebbero protratti dal novembre 2022 al gennaio successivo.

Nel corso dell’udienza a carico di marito e moglie, erano stati ascoltati alcuni residenti e anche un’amica della denunciante. La donna aveva raccontato che una volta l’amica le telefonò per farle sentire i rumori. In aula era stato convocato anche un vicino di casa, che aveva riferito di aver sentito la musica alta in una sola occasione, quando però la coppia era a passeggio con il cane.

Ad ammettere che ogni tanto poteva succedere di tenere la musica alta è stato il figlio degli imputati: “Chiedo scusa se ho arrecato disturbo - aveva detto - Spesso i miei genitori mi dicevano di abbassare la musica. Quella volta ricordo che stavo studiando e avevo la musica bassa, poi ho fatto una doccia e ho alzato il volume. So che con la famiglia della signora ogni tanto i miei genitori hanno avuto delle discussioni, ma io mi sento seguito quando torno a casa. Quando scendo le scale o prendo la macchina il marito della signora mi osserva. Non so perché ce l’abbiano con i miei. La casa non è stata concepita per due famiglie diverse, ma per una: è stata ristrutturata, ma le pareti sono quelle che sono quindi è normale che nella quotidianità si sentano rumori”.