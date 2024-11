I servizi fiscali e contabili alla prova della digitalizzazione: CGN come partner di fiducia per i professionisti

In ambito fiscale e contabile, i professionisti italiani devono adattarsi a nuove tecnologie e normative in tempi rapidi, con la necessità di mantenere alti standard di precisione e di conformità. In questo scenario. CGN ha consolidato il proprio ruolo di partner di riferimento per oltre 24.000 studi di commercialisti, consulenti del lavoro e revisori legali in tutta Italia. La piattaforma CGN si distingue per l’ampia gamma di servizi digitali pensati per agevolare il lavoro quotidiano, per l’accesso immediato a formazione specializzata e per l’impegno verso un business sostenibile.

Una piattaforma completa al servizio dei professionisti

CGN mette a disposizione dei propri associati una gamma di strumenti digitali progettati per semplificare la gestione delle attività fiscali e contabili, riducendo al contempo il rischio di errori e migliorando l’efficienza operativa.

• Software 730. Soluzione gratuita e intuitiva per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, il Software 730 di CGN permette ai professionisti di gestire con rapidità e sicurezza le pratiche fiscali, riducendo il margine di errore grazie a un sistema altamente affidabile e facile da usare.

• Service Pratiche. Per chi deve gestire documenti come la Comunicazione Unica e il Deposito Bilancio, CGN offre il servizio “Service Pratiche”. L’attivazione è gratuita e il primo utilizzo prevede uno sconto speciale, offrendo un’opzione pratica e conveniente per le procedure amministrative più complesse.

Revisione Legale in Cloud: sicurezza e semplicità

CGN ha sviluppato un software revisione legale completamente cloud, che consente ai revisori legali dei conti di seguire un percorso strutturato in ogni fase, dall’accettazione dell’incarico alla compilazione del report finale. La piattaforma cloud è progettata per rendere il lavoro dei revisori più agevole e sicuro.

• Accesso Remoto e Collaborativo: Grazie alla tecnologia cloud, più professionisti possono lavorare contemporaneamente, da qualsiasi luogo, con elevati standard di sicurezza e una gestione ottimizzata dei dati. Il sistema permette di tenere traccia di tutte le attività e di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche.

• Automazione e Notifiche di Scadenze: Con funzionalità come la circolarizzazione dei saldi e le notifiche di scadenze, il software consente ai revisori di focalizzarsi sulle analisi critiche, lasciando che la piattaforma gestisca le operazioni più ripetitive, minimizzando il rischio di errori e di ritardi.

Formazione continua: l’investimento per rimanere aggiornati

CGN non è solo una piattaforma di servizi, ma anche un centro di aggiornamento professionale. Ogni anno, CGN organizza più di 300 eventi formativi su temi fiscali, contabili e legati alla sostenibilità, garantendo ai professionisti italiani un aggiornamento continuo e una formazione approfondita su tematiche attuali e rilevanti. Questi eventi sono tenuti da esperti qualificati, permettendo ai partecipanti di rimanere al passo con le nuove normative e di migliorare le proprie competenze.

Un impegno sostenibile: CGN e il Progetto ESG

Oltre all’eccellenza tecnologica, CGN si distingue per il suo impegno concreto verso la sostenibilità. Dal 2017, l’azienda utilizza solo energia rinnovabile certificata EKOenergy e ha lanciato il Progetto ESG per aiutare i suoi associati a integrare la sostenibilità nei propri servizi. Con percorsi di affiancamento e consulenza, CGN fornisce ai professionisti strumenti per promuovere un approccio sostenibile e responsabile, a beneficio sia dell’ambiente che del proprio business.

Il Bilancio di Sostenibilità di CGN, pubblicato annualmente, documenta i traguardi raggiunti e le politiche adottate per ridurre l’impatto ambientale e promuovere iniziative sociali. Questa trasparenza e questo impegno fanno di CGN un partner che non solo risponde alle esigenze operative, ma che contribuisce attivamente alla creazione di un futuro sostenibile.

CGN si conferma quindi come una scelta completa e affidabile per i professionisti italiani, combinando efficienza operativa, aggiornamento costante e responsabilità ambientale.

Per scoprire di più sui servizi e sull’impegno di CGN: www.cgn.it