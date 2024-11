“Polonia. Più di quanto pensi!”

Scegli la Polonia e vieni a scoprire i luoghi suggeriti da Hubert Hurkacz, il miglior tennista polacco, un ambasciatore della campagna “Promuovere la Polonia attraverso lo sport e gli eventi sportivi” e uno degli atleti polacchi più conosciuti al mondo.

La Polonia sta diventando una destinazione turistica sempre più attraente, e la sua popolarità continua a crescere di anno in anno. Oltre l’80% dei turisti proviene dall’Europa. I turisti stranieri scelgono la Polonia non solo per fare le vacanze, ma anche, sempre più spesso, per partecipare a eventi culturali o sportivi. La Polonia è un paese accogliente, aperto alle famiglie, sicuro e competitivo per quanto riguarda le attrazioni turistiche.

Scoprine alcune. Hubert Hurkacz vi invita a Zakopane, nella Piccola Polonia, e a Breslavia, la sua città natale, che si trova nella Bassa Slesia.

È qui che Hubert Hurkacz ricarica le batterie almeno una volta all’anno prima della stagione tennistica successiva, sfruttando l’ampia infrastruttura sportiva del regione.

Zakopane è la città più grande nelle immediate vicinanze dei Monti Tatra e un centro principale degli sport invernali. È chiamata la capitale invernale della Polonia. I Monti Tatra, ai cui piedi si trova Zakopane, sono la catena più alta dei Carpazi e le montagne più alte tra le Alpi e gli Urali e il Caucaso. Le parti alte dei Tatra rappresentano qualcosa di unico in Polonia e fanno parte della categoria delle attrazioni naturali di maggior valore. La protezione dei Tatra è garantita dal Parco Nazionale dei Tatra in Polonia e Slovacchia e dall’appartenenza alla rete mondiale di riserve della biosfera dell’UNESCO. La vetta più alta dei Monti Tatra sul versante polacco è Rysy (2501 m). Si può raggiungere la vetta seguendo percorsi escursionistici ben preparati con viste spettacolari, tra cui il panorama meraviglioso del lago Morskie Oko.

E se vuoi sentire i suoni di una città grande, ma non così frenetica come la capitale della Polonia, Varsavia, vai a Breslavia, la città natale di Hubert Hurkacz. È la terza città della Polonia in termini di popolazione (dopo Varsavia e Cracovia).

Breslavia è una città che abbonda di attrazioni turistiche e Hubert Hurkacz raccomanda in particolare le seguenti:

Panorama di Racławice – il museo d’arte a Breslavia che espone il dipinto panoramico “Battaglia di Racławice” . Il quadro fu dipinto nel 1893-1894 da un gruppo di pittori guidati da Jan Styka e Wojciech Kossak (autore di numerose opere rappresentanti eventi delle guerre napoleoniche, la Rivolta di Novembre, nonché scene di genere, ritratti e cavalli). Questo dipinto a olio raffigura la battaglia di Racławice del 1794.

– il museo d’arte a Breslavia che espone il dipinto panoramico . Il quadro fu dipinto nel 1893-1894 da un gruppo di pittori guidati da Jan Styka e Wojciech Kossak (autore di numerose opere rappresentanti eventi delle guerre napoleoniche, la Rivolta di Novembre, nonché scene di genere, ritratti e cavalli). Questo dipinto a olio raffigura la battaglia di Racławice del 1794. Panorama di Racławice Sala del Centenario – una perla del modernismo di Breslavia che unisce le generazioni. È un luogo frequentato dagli abitanti della città, dai turisti e da chi ama l’architettura e l’urbanistica. Gli organizzatori di grandi eventi culturali, sportivi e commerciali di tutto il mondo cercano di affittare questi spazi unici. Nel 2006 il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, il che ha confermato l’eccezionalità dell’edificio e degli spazi che rappresentano un simbolo della moderna Bassa Slesia e di Breslavia.

– una perla del modernismo di Breslavia che unisce le generazioni. È un luogo frequentato dagli abitanti della città, dai turisti e da chi ama l’architettura e l’urbanistica. Gli organizzatori di grandi eventi culturali, sportivi e commerciali di tutto il mondo cercano di affittare questi spazi unici. Nel 2006 il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, il che ha confermato l’eccezionalità dell’edificio e degli spazi che rappresentano un simbolo della moderna Bassa Slesia e di Breslavia. Sala del Centenario Centro di Educazione Ambientale “Hydropolis” – un centro per la conoscenza dell’acqua. È l’unico stabilimento di questo tipo in Polonia e uno dei pochi al mondo. La mostra si trova in uno storico serbatoio sotterraneo di acqua pulita neogotico del XIX secolo, con una superficie di 4.600 m². L’edificio è iscritto nel registro degli edifici storici dal 2002 e combina valori educativi con una forma moderna di esposizione.

Breslavia è soprannominata la Venezia del Nord, con più di 100 ponti, oltre alle numerose passerelle.

“Polonia. Più di quanto pensi!”