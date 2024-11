Carlevé 2025: il presidente della “Famija Monregaleisa 1949” Andrea Tonello in Costa Azzurra per estendere la collaborazione con i francesi

La visita a Nizza del presidente della Provincia di Cuneo e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, è stata l'occasione per approfondire i legami storico-culturali fra la città del Belvedere e la Costa Azzurra. Uno su tutti? Il Carnevale. Presente, infatti, anche il presidente della Famija Monregaleisa 1949, Andrea Tonello, che ha omaggiato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e quello di Nizza, Christian Estrosi, di alcuni doni legati alla celebre manifestazione, rivolgendo loro anche un loro un caloroso invito a raggiungere Mondovì sia in occasione del Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, sia per lo stesso Carlevè d'Mondvì.

«Per me è stato un po' come sdebitarmi per l'ospitalità ricevuta qualche mese fa, proprio in occasione della sfilata del Carnevale di Nizza – ha spiegato Tonello - e l'opportunità giusta per invitare i due primi cittadini a raggiungerci a Mondovì in due occasioni, quella delle Mongolfiere e quella del Carnevale stesso. Stiamo lavorando, infatti, fianco a fianco con l'Amministrazione per rendere la nostra città, e tutto il Monregalese, meta turistica al di là delle singole manifestazioni ma non c’è dubbio che questi due appuntamenti suscitino l'interesse di tutti».

«Sono grato al presidente Tonello e a tutta la Famija per il grande lavoro che stanno svolgendo – il commento del sindaco Robaldo - nel solco tracciato da chi, come Enzo Garelli, ha sempre individuato nel Carnevale un veicolo di promozione turistica oltre che della tradizione monregalese. Questa visita avviene nei giorni in cui sui tram della cittadina francese ci sono le immagini di Mondovì, a testimonianza di un lavoro coordinato e costante di promozione del territorio e della nostra offerta».