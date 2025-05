Sulle Strade dei Campioni: torna il Fitwalking a Scarnafigi

Mancano pochi giorni alla prossima edizione del Fitwalking “Sulle Strade dei Campioni”, in programma a Scarnafigi domenica 18 maggio.

La manifestazione è dedicata a tutti gli appassionati di Fitwalking che si sviluppa appunto sulla strada dei campioni, la strada della Praetta che da Scarnafigi porta a Lagnasco, terreno sul quale hanno macinato chilometri i migliori marciatori del mondo.

Si sono allenati su questa strada, oltre ai gemelli olimpici Giorgio e Maurizio Damilano, tutti i grandi atleti marciatori, nazionali ed internazionali, seguiti da Sandro Damilano.

Sono proposte tre percorsi con differenti distanze: 2 miglia (3,5 Km circa); 6 miglia (9,5 Km circa); 12 miglia (19 Km circa)

Tutti e tre i percorsi sono in piano su asfalto, per i percorsi più lunghi di 6 e 12 miglia sono previsti punti ristoro lungo la strada.

Gli organizzatori fanno sapere che essendo l’evento non competitivo non è prevista la chiusura al traffico veicolare, la sospensione è garantita sono per il passaggio della manifestazione, il percorso è presidiato dai volontari dell’organizzazione e dalla sezione di Saluzzo dell’Associazione nazionale Carabinieri ma è necessario in ogni caso che i partecipanti prestino attenzione e rispettino il codice della strada.

La partenza per tutte e tre le distanze è alle 9,30 da piazza Gallo (palestra comunale), non ci sono cancelletti ma è necessario terminare il percorso entro le 13.

ISCRIZIONI

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro con pacco gara consegnato al termine della camminata, è possibile pre-iscriversi acquistando il pettorale presso i punti iscrizione attivi sul territorio: a Scarnafigi alla Caffetteria e al negozio di Tabacchi/giornali; a Saluzzo da Slalom Sport e Savigliano da Patty Sport oppure direttamente domenica mattina prima della partenza.

Per informazioni: A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia

Whatsapp: 338-6151466.