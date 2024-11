A Savigliano il congresso della Società Italiana di Pediatria

Si terrà a Savigliano sabato 7 dicembre con orario 8.30/17 (presso Palazzo Taffini in via S. Andrea 53, g.c. Banca CRS) il congresso della Società Italiana di Pediatria (SIP), sezione Piemonte e Valle d’Aosta. Responsabile scientifico dell’evento è il direttore della struttura complessa di Pediatria Neonatologia dell’ospedale di Savigliano, Maria Eleonora Basso (che dal 2024 è componente del direttivo regionale SIP) insieme al collega Enrico Felici, presidente della Sip regionale.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio della Città di Savigliano e dell’Asl CN1, è rivolto a medici, infermieri pediatrici e infermieri e si snoda in tre sessioni.

In apertura si discuterà sul ruolo del pediatra nella medicina dei disastri, riprendendo l’esperienza di medici e infermieri della Pediatria del Ss. Annunziata maturata sul campo in Turchia, nell’ospedale allestito dalla struttura di Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte diretta da Mario Raviolo. La seconda sessione metterà a fuoco il tema delle infezioni ri-emergenti: l’epoca post Covid in associazione alla multietnicità della società in cui viviamo richiede un intervento pediatrico peculiare e puntuale; la terza tratterà delle nuove emergenze intossicazione da stupefacenti: la diffusione in ambito di popolazione adolescenziale e non solo di utilizzo di sostanze in associazione a nuclei familiari sempre più fragili, impone una rivalutazione e adeguamento dello sguardo dei professionisti rispetto ai pazienti che giungono nei Pronto soccorso.

Tutte le sessioni prevedono la discussione di un caso clinico e si concluderanno con una tavola rotonda.

Venerdi 6 dicembre, presso la stessa sede è in programma un corso pre-congressuale sul tema dell’abuso e maltrattamento su minori con l’intervento, in qualità di docenti, delle pediatre Barbara Lauria e Sonia Aguzzi e della psicologa Sara Racalbuto dell’ambulatorio “Bambi” che fa capo alla struttura di Pediatria d’urgenza dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (sede di riferimento regionale). I professionisti attueranno una vera simulazione sul campo per addestrare i corsisti rispetto ad un’emergenza attuale dal punto di vista sociale.

“E’ un grande orgoglio - dichiara la dottoressa Basso - che tale convegno sia organizzato nella Città di Savigliano, nella meravigliosa location di Palazzo Taffini, per le tematiche assolutamente attuali presentate e contestualmente per la visibilità che tale evento dà ai professionisti operanti nell’ambito dell’Asl CN1”.