A Priocca incontro formativo con i carabinieri: aumenterà la videosorveglianza

Venerdì 29 novembre, il Comune di Priocca ha organizzato nella sala consiliare, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, un incontro di formazione sulla prevenzione delle truffe e dei furti in casa.

Nello specifico sono stati il comandante della Compagnia Carabinieri di Alba, capitano Giuseppe Santoro, il luogotenente Mauro Araldo, comandante del presidio dei Carabinieri di Govone e il carabiniere Vincenzo Cannizzo, a fornire ai numerosi cittadini presenti, preziosi suggerimenti e consigli per proteggersi dalle truffe e dai furti in abitazione.

L’incontro è servito a ribadire che collaborazione e prevenzione sono fondamentali, di fronte ai sempre nuovi metodi di truffe, che prendono di mira in particolar modo le persone anziane.

La formazione è stata anticipata da una breve introduzione della sindaca Enrica Ponte, che ha annunciato l’imminente potenziamento della rete di videosorveglianza comunale, che permetterà la copertura di tutto il paese, con particolare attenzione ai punti strategici di ingresso/uscita, utili alle Forze dell’Ordine nelle attività di indagine.

Tanti i consigli utili per non cadere nelle truffe delle false telefonate con richieste di denaro per parenti o amici, per difendersi dai simulatori che tentano di introdursi in casa con pretesti o con tesserini contraffatti, per prevenire i furti nelle abitazioni, magari installando sistemi di controllo con telecamere o sistemi antiintrusione, oggi a prezzi più abbordabili che in passato.

Anche per i cittadini priocchesi presenti, l’invito delle Forze dell’Ordine è quello di collaborare e creare rete fra le persone, segnalando tempestivamente comportamenti sospetti, affinché queste bande specializzate, possano essere individuate e arrestate.

Il capitano Giuseppe Santoro ha sottolineato che rispetto allo scorso anno, quando ci fu un’ondata di furti in tutto il territorio roerino, la situazione è migliorata, anche perché le attività investigative hanno permesso di assicurare alla giustizia i responsabili. Ha anche annunciato l’intensificazione del pattugliamento da parte dei Carabinieri nel periodo natalizio, ribadendo l’importanza di una buona copertura di videosorveglianza, spesso decisiva nelle indagini.

Nel Roero è notevole l’impegno dei Carabinieri per informare e formare la popolazione tramite questi incontri e nel controllo di un territorio vasto, con molti centri isolati e piccole borgate, spesso prese di mira dai malviventi.