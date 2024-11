Approvato all’unanimità l’ODG presentato dai Consiglieri Provinciali del Patto Civico sulla crisi della Diageo di Santa Vittoria d’Alba

Nella seduta odierna del Consiglio Provinciale è stato approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Provinciali del “Patto Civico per la Granda” Silvano Dovetta, Pietro Danna, Vincenzo Pellegrino ed Ivana Casale, avente ad oggetto la palesata volontà di chiusura entro il 2026 del sito produttivo “Diageo” di Santa Vittoria d’Alba, ed il probabile conseguente licenziamento di ben 349 dipendenti.





Il testo, che impegna il Presidente della Provincia ad attivare ogni possibile interlocuzione affinché sia salvaguardata questa importante realtà produttiva del territorio cuneese in modo che siano tutelati i lavoratori coinvolti e le loro famiglie, è stato prima condiviso da tutti i Consiglieri Provinciali e poi approvato all’unanimità.



“Ringraziamo tutti i colleghi consiglieri per aver voluto fare proprio il testo da noi presentato - commentano Dovetta, Danna, Pellegrino e Casale - in quanto riteniamo che su queste vicende la politica e le istituzioni debbano fare quadrato senza distinzioni di parte. Auspichiamo che grazie all’impegno dei comuni del territorio coinvolto, della Regione Piemonte, della Provincia e delle sigle sindacali si possa tutelare questo storico sito produttivo e, ancor più, garantire il livello occupazionale attuale, salvaguardando i tanti posti di lavoro che sono, oggi, in pericolo”.