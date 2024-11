Il centrodestra albese: “Lascia perplessi il blocco di corso Enotria senza informare la popolazione e i residenti"

Il quartiere Moretta di Alba dovrà sopportare per circa sei mesi la chiusura di corso Enotria.

Ci lascia molto perplessi il modo utilizzato dall'amministrazione: nessuna riunione pubblica, nessuna informazione per una chiusura così lunga, comunicata con una semplice ordinanza di deviazione del traffico.

Inoltre sarebbe stato opportuno provare ad anticipare alcuni lavori nel periodo estivo durante la pausa scolastica per ridurre il periodo di chiusura ora necessario.

Chiediamo che venga posticipato l'inizio del cantiere per poter informare la popolazione e condividere le misure compensative per il traffico e, inoltre, che venga sospesa l'iniziativa della strada scolastica in via vuillermin.

Carlo Bo

Massimo Reggio

Domenico Boeri

Daniele Sobrero

Emanuele Bolla

Riccardo Spolaore

Elisa Boschiazzo

Lorenzo Barbero