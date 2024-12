Vola alto l’IC di Dronero: ottimi risultati alla corsa campestre di Cuneo

“Grazie alla loro grande passione e alle loro capacità, hanno saputo distinguersi sia per quanto riguarda la classifica individuale sia come scuola”. Per i giovani atleti dell’Istituto Comprensivo di Dronero è stata davvero un’emozionante giornata quella dello scorso lunedì, 25 novembre, presso il Parco Parri di Cuneo.



Accompagnati dai loro insegnanti, hanno infatti partecipato con entusiasmo e determinazione alla corsa campestre, conquistando il terzo posto nella categoria Cadetti (2011-12), il secondo posto in quella Ragazzi (2013) ed il primo posto nelle categorie Cadette (2011-12) e Ragazze (2013).



Tra i risultati individuali più significativi spiccano le vittorie di Cisse Zenabou e Sassano Pietro (ragazzi/e), secondo posto per Lai Alessandro e terzo posto per Allesiardi Anna (cadetti/e). Grande soddisfazione è arrivata anche dalle categorie paralimpiche, con le vittorie di Amir Sayam e Matteo Bella.



La dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola, insieme ai docenti di scienze motorie Elena Salomone e Matteo Renda, esprimono la loro grande soddisfazione e si complimentano con i giovani atleti della scuola per i traguardi e l’impegno che hanno dimostrato. Il prossimo appuntamento sarà la fase provinciale, in programma il 12 dicembre a Mondovì.