“Insieme contro la violenza sulle donne”: a Neive un incontro con la Polizia di Stato

Nell’ambito delle attività di prevenzione la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cuneo è intervenuta il 29 novembre all’incontro organizzato dall’assessora del Comune di Neive, Antonella Marasso, “Insieme contro la violenza sulle donne” cui ha presenziato il delegato all’inclusione sociale del Comitato Croce Rossa di Alba.

L’Ispettore Davide Audisio e l’Agente Scelto Andrea Daniele hanno illustrato a una variegata platea lo strumento amministrativo della richiesta di Ammonimento al Questore quale tutela alternativa a quella penale in riferimento ai reati di stalking e revenge-porn: fatta una premessa storico-sociale inerente l’introduzione nell’ordinamento della fattispecie penale di cui agli articoli 612 bis e ter del codice penale, la relazione si è soffermata sulle modalità di presentazione dell’istanza, sull’iter successivo ed in particolare su come la Polizia di Stato accoglie le vittime e le segue dal punto di vista tecnico-giuridico ed anche come riferimento al fine di poter ritornare alla vita di prima, pesantemente modificata dall’ansia e dal timore che si prova quando si è offesi da tali reati.

Vista la presenza di rappresentanti degli istituti di istruzione si è fatto cenno al bullismo e cyber-bullismo e alle relative forme di tutela e al primo fumetto poliziesco della Polizia di Stato, “Il Commissario Mascherpa”, in particolare alla settima edizione “L’imboscata”.

Nell’occasione sono state distribuite le brochure riferite alla campagna permanente “…questo NON è AMORE”, edizione 2024, curate dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.