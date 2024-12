La Banda Musicale di Mondovì ha festeggiato Santa Cecilia, patrona dei musici

Domenica 3 dicembre '24 la Banda Musicale di Mondovì ha festeggiato la patrona della musica Santa Cecilia. Per l’occasione la Mondovì Band ha sfilato per le vie cittadine fino alla chiesa di S. Filippo Neri, dove è stata celebrata la S. Messa, per poi esibirsi sulle varie piazze del centro storico di Breo.

Dopo l’aperitivo allestito nella sede del sodalizio, la festa è proseguita presso il Ristorante Casa Regina a Vicoforte, per il tradizionale pranzo con amici e famigliari.

Qui sono stati premiati tutti quei musici che hanno festeggiato anniversari importanti di permanenza nelle fila della Banda Musicale: in particolare, per i 25 anni, Aldo Dalmasso e Giancarlo Bonardo.

Un traguardo unico nel suo genere, quest’anno lo ha invece raggiunto Meco Fiandino, premiato ed applaudito da tutti per i suoi 70 anni di presenza attiva, praticamente una vita in musica.

Come consuetudine poi, la Famiglia Moro ha offerto una borsa di studio, per i musici meritevoli, in ricordo del compianto Gigi, a 25 anni dalla scomparsa; quest’anno è stata assegnata a Gianluigi Ferreri, come riconoscimento per la disponibilità e la costante partecipazione.

In quest’anno denso di ricorrenze, un premio e ringraziamento particolare, è andato al Maestro Maurizio Caldera ed al Vice Maestro Alessio Mollo, per i loro primi 20 anni di direzione artistica; in tutta la storia della Mondovì Band, non c’era mai stato un periodo così lungo e fruttuoso sotto la stessa bacchetta.

A conclusione di una bella giornata di musica e allegria, il presidente ed il direttivo vogliono quindi ringraziare la fondazione CRC, per il sostegno nelle varie iniziative, il comune di Mondovì, rappresentato dal Sindaco Luca Robaldo, il presidente onorario Ferruccio Dardanello da sempre vicino alla Mondovì Band, Padre Gino ed i Padri filippini per le calorose parole di affetto durante la messa. Infine, il ringraziamento maggiore va a tutti i musici e alle loro famiglie per tutto il tempo e l’impegno che dedicano alla musica e alla banda, senza il quale non si sarebbero potuti ottenere i risultati raggiunti.

In tema di risultati, riprendendo le parole del Maestro Caldera, quest’anno sono due gli eventi che rappresentano al meglio i valori fondamentali che contraddistinguono questa realtà musicale. In primo luogo, i 70 anni di banda di Meco trasmettono un senso di appartenenza ed impegno volontario in un ambiente sano e coinvolgente. Questo anniversario però cade in un anno in cui finalmente, dopo diversi anni di ostacoli, la Mondovì Band ha potuto intraprendere il percorso didattico-divulgativo nelle scuole, ed oggi circa 50 alunni di alcune classi quarte degli istituti cittadini, si cimentano con la musica e gli strumenti della banda. L’augurio è che molti di loro possano presto suonare accanto ai musici più “storici” per dare continuità e futuro a questa splendido sodalizio.

Conclusi i festeggiamenti ora la Banda Musicale continuerà la preparazione dei prossimi concerti natalizi, il 27 dicembre al teatro Baretti di Mondovì ed il 28 dicembre presso la Sala Polivalente a Frabosa Soprana, in cui il pubblico potrà apprezzare i nuovi brani frutto dello studio e del lavoro di questi mesi.